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    • 06.04.2020 14:10
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    Emekli maaşı yattı mı? Emekli tahsis no sorgulama

    Emekli aylık ödeme takviminin belli olmasıyla birlikte en çok araştırılan konulardan biri de tahsis numarası oldu. Emekli ödemeleri, adayların tahsis numaralarına göre gerçekleşecek. Peki tahsis numarası nedir? Tahsis numarası nasıl sorgulanır?

    Emekli maaşı yattı mı? Emekli tahsis no sorgulama

    Kamu kurumlarında gerçekleştirilen pek çok işlemi online olarak yapabilme fırsatı sunan e Devlet, tahsis numarasının da öğrenilmesini kolaylaştırıyor. Emekli tahsis numaranızı bu yöntemler ile öğrenmek sizin için zor ve karmaşık geliyorsa ya da bulunduğunuz yerde İnternet yoksa en yakın SGK'ya giderek de numaranızı öğrenmeniz mümkündür.

    EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK?

    Yeni koronavirüs tedbirleri kapsamında bayram ikramiyesi ödemelerini öne çektiklerini hatırlatan Bakan Selçuk; "Buna göre ikramiyeler 4a (SSK) kapsamında olanlara tahsis numarasının son rakamına göre;

    17, 18, 19 olanlar için 7 Nisan, 20, 21, 22 olanlar için 8 Nisan, 23, 24 olanlar için 9 Nisan, 25, 26 olanlar için 10 Nisan'da, 4b (Bağ-kur) ve (Emekli Sandığı) kapsamında olanlara ise 11 Nisan'da ödenecek." dedi.

    "Yaklaşık 12 milyon emekli ve hak sahibinin Bayram İkramiyelerini ödüyoruz"

    Bakan Selçuk, "Bu kapsamda, yaklaşık 12 milyon emekli ve hak sahibinin Bayram İkramiyelerini ödüyoruz." dedi.

    TAHSİS NUMARASI NEDİR?

    Tahsis numarası; SGK tarafından emekli maaşı bağlanan kişileri tek bir numara aracılığıyla takip edebilmek adına belirlenmiş numaradır. Emekli tahsis numaranızı öğrendikten sonra son rakamına bakarak emekli maaşınızı hangi gün alabileceğinizi öğrenebilirsiniz. Kamu kurumlarında gerçekleştirilen pek çok işlemi online olarak yapabilme fırsatı sunan e Devlet, tahsis numarasının da öğrenilmesini kolaylaştırıyor.

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