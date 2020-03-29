A101 2 Nisan aktüel kataloğunda neler var?

Bu ürünler arasında en çok dikkat çekenleri; Android işletim sistemli, 3x zoom yapabilen kameralı Honor 7S Cep Telefonu 799 TL, Dahili uydu alıcılı Elton 32″ Led TV 829 TL, Piranha Klavye Mouse Seti 29,95 TL, Piranha Tripod Telefon Tutucu 9,95 TL, Mercusys Kablosuz Ağ Genişletici 69,95 TL,SEG KM701 Kurutma Makinesi 1299 TL, Ön yıkama fonksiyonlu, 15 yıkama programlı, çocuk kilidi, yarım yük, hata algı sistemi ve 5 kg yıkama kapasitesi gibi özellikleri ile dikkat çeken SEG SCM 5800 Çamaşır Makinesi 999 TL, Fantom Cyclone Elektrikli Süpürge 309 TL, Nero Çift Taraflı Balık ve Gözleme Tavası 49,95 TL, Yuvarlak Kase 7,95 TL Erzak Kabı 4,95 TL, Eğitici Aktivite Masası 44,95 TL, Mama Sandalyesi 49,95 TL, Baston Puset 149,95 TL, Lisanslı Oyuncak Kutusu 22,50 TL, Oyuncak Kutuda Minnoş Bebek 19,95 TL, Tekerlekli Oyuncak Kutusu 49,95 TL, Oyuncak Aktivite Küpü 19,95 TL, Oyuncak Renkli Halkalar 9,95 TL, Bebek Alt Açma Seti 17,50 TL, Organik Bebek Çarşafı 3,95 TL, Bebek Ayakkabısı 6,95 TL, Bebek Pijama Takımı 14,95 TL, Brillant Bebek Pike 14,95 TL, Büyük Boy ABS Valiz 109,95 TL, Orta Boy ABS Valiz 99,95 TL, Küçük Boy ABS Valiz 89,95 TL.