BDDK, NİHAİ VADENİN UZATILMASININ ÖNÜNDEKİ ENGELİ KALDIRDI

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu da (BDDK) taşıt ve tüketici kredilerinde anapara, faiz ve taksit ödemelerinin erteleme taleplerinde orijinal vadenin sınırlayıcı olmayacağı yönünde karar alarak taksit ertelemeleri yapılırken nihai vadenin de uzatılmasının önündeki engeli kaldırmış oldu.

Bazı özel bankalar ise ertelenecek dönem için hesaplanan faiz tutarının tamamını 3 aylık ödemesiz dönemi takip eden ilk taksite eklediklerinden müşteriler, yakın zamanda ödeme güçlerini zorlayabilecek yüklü bir ödeme ile karşı karşıya kalabilecek.

Bazı bankalar, kredi kartı ve Kredi Mevduat Hesabı (KMH) borçlarını ise taksitli ödeme planına bağlayarak 3 aya kadar ödemesiz 12 veya 24 ay vadelerle ödeme imkanı sunuyor.

Bankacılar, başvuruların, bankadan bankaya farklılık göstermekle birlikte şubelere gitmeden internet bankacılığı, mobil bankacılık kanalları ve müşteri iletişim merkezi aracılığıyla yapılabileceğini bildirdi.