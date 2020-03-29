29 Mart dolar ve euro alış satış ne kadar oldu?

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 6,44 seviyelerinde alıcı buluyor. Dün en düşük 6,3793, en yüksek 6,5117 seviyelerini gören dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,3 azalışla 6,3980'den tamamladı. Euro/TL ise 7,11 seviyelerinde yer alıyor.
DOLAR VE EURO NE KADAR OLDU?
Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 6,44 seviyelerinde alıcı buluyor. Dün en düşük 6,3793, en yüksek 6,5117 seviyelerini gören dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,3 azalışla 6,3980'den tamamladı. Euro/TL ise 7,11 seviyelerinde yer alıyor.
Merkez bankalarının swap kanallarını genişletmesi sonrası düşüş eğiliminde hareket eden dolar endeksi bugün 98,4'e gerilemesinin ardından 99,4'ün üzerinde dengelendi.
Euro/dolar paritesi de yükseliş eğilimini sürdürerek bir hafta aradan sonra tekrar 1,10'un üzerine çıktı.
Analistler, corona virüs salgınının seyri ve ekonomik aktiviteye ilişkin endişelerin devam ettiğini belirterek, bugün yurt dışında ABD'de kişisel gelir ve harcamalar ile Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi verilerinin takip edileceğini belirtti.
Teknik açıdan dolar/TL'de 6,37'nin destek olarak izleneceğini kaydeden analistler, 6,46'nın direnç konumuna geldiğini söyledi.
AVRUPA BORSALARI GÜNE SERT DÜŞÜŞLE KAPADI
Avrupa borsaları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının hızla yayılmasının oluşturduğu tedirginlikle güne satış ağırlıklı başladı.
Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 2 değer kabıyla 307 puanda, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 2,4 azalışla 9.637 puanda seyrediyor.
İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 3 düşerek 5.515 puan, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 2 değer kaybederek 6.803 puan, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 2,4 azalarak 4.327 puan ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 1,9 gerileyerek 16.911 puan oldu.
Yükselişini 5'inci işlem gününe taşıyan avro/dolar paritesi şu dakikalarda yüzde 0,5 kazançla 1,0940, sterlin/dolar paritesi de yüzde 0,3 artışla 1,1920 seviyelerinden işlem görüyor.
Analistler, Kovid-19 salgınının ekonomiye ve sosyal hayata etkilerini hafifletmek için ekonomi yönetimlerinin attığı destek adımlarına karşın salgının Avrupa'da hızla yayılmayı sürdürmesinin pay piyasalarında tedirginlik oluşturduğunu söyledi.
Avrupa'da hükümetlerin salgının daha fazla yayılmasını önlemek için her geçen gün yeni ve daha sert tedbirlere başvurduğuna dikkati çeken analistler, İspanya'nın salgınla mücadelede kullanmak üzere NATO'ya bağlı Avrupa-Atlantik Afet Yanıt Koordinasyon Merkezi'nden sağlık malzemesi yardımı istediğini anımsattı.
ANALİSTLERİN DEĞERLENDİRMELERİ
Analistler, Kovid-19 salgınına ilişkin haber akışının gündemin odağındaki yerini koruduğunu, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise ABD'nin 4. çeyrek büyümesi ve işsizlik başvurularının öne çıktığını ifade etti.
Teknik açıdan dolar/TL'de 6,42'nin destek konumunda bulunduğunu belirten analistler, 6,60'ın direnç olarak takip edileceğini kaydetti.
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