29 Mart dolar ve euro alış satış ne kadar oldu?

Yükselişini 5'inci işlem gününe taşıyan avro/dolar paritesi şu dakikalarda yüzde 0,5 kazançla 1,0940, sterlin/dolar paritesi de yüzde 0,3 artışla 1,1920 seviyelerinden işlem görüyor.

Analistler, Kovid-19 salgınının ekonomiye ve sosyal hayata etkilerini hafifletmek için ekonomi yönetimlerinin attığı destek adımlarına karşın salgının Avrupa'da hızla yayılmayı sürdürmesinin pay piyasalarında tedirginlik oluşturduğunu söyledi.

Avrupa'da hükümetlerin salgının daha fazla yayılmasını önlemek için her geçen gün yeni ve daha sert tedbirlere başvurduğuna dikkati çeken analistler, İspanya'nın salgınla mücadelede kullanmak üzere NATO'ya bağlı Avrupa-Atlantik Afet Yanıt Koordinasyon Merkezi'nden sağlık malzemesi yardımı istediğini anımsattı.