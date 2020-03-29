Global piyasalarda koronavirüsünün etkisi aktif bir şekilde görülürken altın fiyatlarında da inişli çıkışlı bir seyir görülüyor. Altın, Çin´de ortaya çıkan virüs salgını endişeleriyle yükseldi. Çin´de yayılmaya devam eden virüsün küresel ekonomiyi olumsuz etkilemesine bağlı olarak yatırımcılar yeniden "güvenli liman"a döndü. Yeni güne de değer kazancıyla başlayan altının gram fiyatı, önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 335,9 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 546 lira, Cumhuriyet altını da 2.142 liradan satılıyor.
ALTINA YATIRIM YAPILIR MI? FİYATLAR YÜKSELECEK Mİ, DÜŞECEK Mİ?
Altın fiyatlarında volatilitenin bu derece artmasının ve azalmasının sağlıklı fiyatlamaların oluşmasını engelleyebileceğini aktaran analistler, panik alımlarından sakınılması gerektiğini vurguladı. Uzmanlar altın fiyatlarında inişli çıkışlı seyrin görülebileceğini açıkladı.
ALTIN FİYATLARI 29 MART
Çeyrek Altın: 521,42 Lira
Gram Altın: 334 Liira
Yarım Altın: Bin 42 Lira
Cumhuriyet Altın: 2 bin 142 Lira
ALTININ GRAM FİYATINDA TARİHİ REKOR
Altının gramı 335 liraya ulaşarak tüm zamanların rekorunu kırdı.
Altın sert yükselişini ardından tarihi rekorunu kırdı. En son 24 Şubat tarihinde 333 lira ile en yüksek seviyesini gören altın, bugün sert yükselişini sürdürerek tüm zamanların en yüksek düzey olan 335 lirayı test etti.
Küresel piyasada altının ons fiyatı ise bin 585 dolar civarında seyrediyor. Geçtiğimiz hafta ons fiyatı bin 490 seviyelerinde seyretmişti. Bu hafta ibre yukarı yönlü hareket edince, iç piyasa da yükseliş olarak yansıdı. Şu sıralarda gram altın 333 liradan satılıyor.
ALTIN YÜKSELDİ, PETROL YATAY
ABD'de bugün açıklanan işsizlik maaş başvurularındaki rekor artışa karşın, altın yeniden yükselirken, hafif artan petrol fiyatları yatay hareket ediyor.
ABD'de işsizlik maaş başvuruları, Covid-19 salgınını sınırlamak için alınan önlemlerin ekonomiyi durdurması ve toplu işten çıkarmalara yol açması nedeniyle geçen hafta 3.28 milyona yükselerek rekor kırdı.
Gelişmeler etkisiyle Türkiye'de akaryakıt fiyatlarını belirlemede ölçüt olarak kullanılan Brent ham petrolün varil fiyatı yüzde 0.8 düşüşle 29.81 dolara, ABD hafif petrolü de yüzde 0.78 düşüşle 26.74 dolara geriledi.
Küresel emtia piyasalarında;
- gümüş, yüzde 1.27 artışla 14.64 dolardan,
- altın, yüzde 1.09 artışla 1,634.80 dolardan,
- bakır, yüzde 0.51 artışla 4,872.50 dolardan,
- platin, yüzde 0.14 artışla 742.72 dolardan,
- paladyum yüzde 2.84 düşüşle 2,274.74 dolardan işlem görüyor.
İç piyasada ise gram altın 335 liradan, çeyrek altın 521 liradan, Cumhuriyet altını da 2,142 liradan satılıyor.
ALTIN FİYATINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER
Altın üretim ve yatırım amaçlı kullanılan aynı zamanda da uluslararası piyasalarda işlem gören bir yatırım aracıdır. Altının fiyatını etkileyen faktörler, altının arz ve talebini etkileyen faktörlerdir. Bunlar ise;
1- Mücevher talebi başta olmak üzere altına olan endüstriyel talep,
2- Madencilik şirketlerinin altın çıkarma maliyetleri,
3- Altın arz ve talebinde ağırlıkları yüksek olan ülkelerin jeopolitik durumları,
4- Petrol ve diğer emtiaların fiyatları,
5- Merkez bankalarının altın alış ve satış işlemleri,
6- Merkez bankalarının para politikaları,
7- Reel faiz hadleri,
8- Enflasyon oranları,
9- Dünya ekonomilerinin büyüme hızları,
10- Altın üreticilerinin hedging işlemleri,
11- Altının işlem gördüğü vadeli piyasalardaki kısa ve uzun pozisyon miktarı,
12- Spekülatif amaçlı işlemler,
13- ABD Doları'nın diğer para birimleri karşısındaki değeridir.
ALTIN
Altın, kimyada Au (Latince Aurum dan (ışıldayan-parlayan)) sembolü ile gösterilen yumuşak, parlak sarı renkte kimyasal bir element. Altının parlak sarı rengi, asitlere karşı dayanıklılığı, doğada serbest halde bulunabilmesi ve kolay işlenebilmesi gibi özellikleri, insanların ilkçağlardan beri ilgisini çekmiştir. Altın, parlak sarı rengi ve ışıltısıyla göz alan çok ağır bir metaldir. Üstelik kolay kolay tepkimeye girmeyen çok kararlı bir element olduğu için havadan ve sudan etkilenmez. Bu yüzden hiçbir zaman paslanmaz, kararmaz ve donuklaşmaz. Bir başka özelliği de saf haldeyken çok yumuşak olmasıdır; bu nedenle kolayca dövülerek biçimlendirilebilir. Altın bütün bu özellikleriyle tarih boyunca en kıymetli metallerden sayılmıştır.
ÇEYREK ALTIN KAÇ GRAM?
Türkiye'de çeyrek altın olarak ifade edilen altın cinsi 1.75 grama denk gelmektedir ve 22 ayardır. Cumhuriyet altınının dörtte biri olan çeyrek altında 1.6065 gram 24 ayar altın bulunmaktadır ki fiyatı bunun üzerinden hesaplanır, ardından işçilik ve kâr payı ile satılır. Bu kısım satın alınan yere göre değişebilir. Meskük (kalın altın) ve ziynet olmak üzere iki çeşidi vardır.
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