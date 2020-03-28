



'Çek Ödeme Destek Kredisi' ile müşterilerin ticari itibarlarının korunmasına katkı sağlanması amaçlanıyor. Bankalar Birliği açıklamasında sektör farkı olmaksızın, salgından ekonomik olarak olumsuz etkilenen kurumsal ve ticari müşterilerin her 2 kredi paketine de başvurabileceğinin altı çizildi.