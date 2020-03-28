Bankacılık sektörü, salgından ekonomik olarak olumsuz etkilenen kurumsal ve ticari müşterilere yönelik 2 kredi paketini uygulamaya aldı. 'Çek Ödeme Destek Kredisi' ve 'Kredi Desteği', 3 ay anapara ve faiz ödemesiz, toplam 12 ay vadeli ve yıllık yüzde 9.5 faizli olacak. Kredi desteğini kullanacak firmaların, Şubat ayı sonu itibarıyla kayıtlı çalışan sayılarında kredi vadesi boyunca azaltma yapmamaları ön koşulu bulunuyor.
'Çek Ödeme Destek Kredisi' ile müşterilerin ticari itibarlarının korunmasına katkı sağlanması amaçlanıyor. Bankalar Birliği açıklamasında sektör farkı olmaksızın, salgından ekonomik olarak olumsuz etkilenen kurumsal ve ticari müşterilerin her 2 kredi paketine de başvurabileceğinin altı çizildi.
Uygulamaya katılacak olan bankalar, katılımlarını birbiri ardına kamuoyuna duyurmaya başladı.
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