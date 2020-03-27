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    • Ekonomi
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    • 27.03.2020 19:31
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    Son dakika: 'dan için flaş karar

    Son dakika haberine göre, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (), nde anapara, faiz ve taksit ödemelerinin erteleme taleplerinde orijinal vadenin sınırlayıcı olmayacağını bildirdi.

    BDDK'dan o krediler için flaş karar

    Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (), nde anapara, faiz ve taksit ödemelerinin erteleme taleplerinde orijinal vadenin sınırlayıcı olmayacağını bildirdi.

    3 AY ERTELEME TALEBİ GELSE DAHİ KARŞILANACAK
    BDDK'nın internet sitesinde yayımlanan kurul kararına göre, bankalarca/şirketlerce kullandırılan taşıt ve tüketici kredilerinde anapara, faiz ve taksit ödemelerinin erteleme taleplerinde orijinal vade sınırlayıcı olmayacak. Vade sınırı 12 ay olan kredinin son taksitinde 3 ay erteleme talebi gelse dahi karşılanacak. Ayrıca, gecikmeye giren krediler yakın izlemeye (ikinci grup) alınmadan önce 30 gün yerine 90 gün beklenecek. Uygulamalar, 31 Aralık 2020'ye kadar geçerli olacak.

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