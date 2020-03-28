Lassa virüsü ya da lassa ateşi nedir? Lassa ateşi belirtileri nelerdir? Nijerya'da geçtiğimiz yıl acil durum ilan edilmesine yol açan Lassa virüsünde ölü sayısı yükselişe geçti. Salgında geçen yıl 129 kişi ölürken, bu yıl içerisinde 932 vaka, 176 ölüm tespit edildi. Batı Afrika ülkelerinden Nijerya 'da da Lassa salgını etkisini sürdürüyor. Hayvandan insana geçen ve ölümcül olabilen Lassa ateşi salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 176'ya yükseldi. Peki, Lassa virüsü nedir? Lassa ateşi nasıl ortaya çıkar? İşte merak edilen bilgiler!

LASSA ATEŞİ NEDİR?

Lassa Ateşi hayvan kaynaklı bir hastalıktır. Vektörü çok memeli sıçan "Multimammate rat" olarak bilinen Mastomys natalensis'tir. Bu kemirgen bir kez enfekte olduktan sonra uzun bir sure virüsü idrarıyla çıkarır. Mastomys kemirgenleri Batı, Doğu ve Merkez Afrika'da ki savanalarda ve ormanlarda yaygın olarak bulunurlar. Evlerde ve gıda saklanan bodrumlarda kolayca yerleşirler.