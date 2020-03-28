BUDO İDO DENİZ OTOBÜSLERİ YASAK MI?

BUDO'nun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, yarın saat 08.00 ve 17.00'deki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ile saat 10.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferleri koronavirüs tedbirleri kapsamında iptal edildi.

Korona virüse karşı alınan önlemler kapsamında İDO da bazı seferlerini iptal etti. İDO iptal edilen ve devam eden seferlerine ilişkin bilgileri ise internet sitesinden paylaştı.

Çin'den dünyaya yayılan ve Türkiye'de de ölümlere neden olan korona virüs nedeniyle birçok alanda önlemler alınmaya devam ediyor. Vatandaşlar evde kalmaları yönünde uyarılırken birçok vatandaş da kalabalık ortamlardan kaçınıyor. Önlemler kapsamında şehirlerarası yolculuklar sınırlandırılırken İDO da bazı seferlerini iptal etti.