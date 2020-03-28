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    • Ekonomi
    • 28.03.2020 16:24
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    • 28.03.2020 16:24
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    Mazot ve gübre desteği yattı mı? Mazot ve gübre desteği ne zaman ödenecek? Ödemeler hangi tarihte?

    Mazot ve gübre desteği yattı mı? Tarımsal destekleme ödemeleri on binlerce vatandaşın gündeminde yer alıyor. Tarımsal destekleme ödemeleri kapsamında yer alan mazot gübre, anaç koyun keçi, hububat-baklagil, dane mısır, hayvan hastalık tazminatı ve tiftik keçilerine ilave destekleri hakkında Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli önemli açıklamalarda bulundu. Peki, mazot ve gübre desteği ne zaman ödenecek? Ödemeler hangi tarihte? İşte detaylar...

    Mazot ve gübre desteği ne zaman ödenecek?

    Mazot ve gübre desteği yattı mı? Mazot ve gübre desteği ne zaman ödenecek? Bu sorular binlerce üretici tarafından yoğun olarak araştırılmaya başlandı. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından tarımsal destek kapsamında üreticilere verilecek ödemelerle ilgili önemli bir açıklama yapıldı. Tarımsal destekleme ödemeleri kapsamında mazot ve gübre desteklemesi başta olmak üzere, anaç koyun keçi, hububat ve baklagil, dane mısır, hayvan hastalık tazminatı, sertifikalı tohum ve fidan üretim, hastalıktan ari işletme ve küpe uygulaması, deprem zararı ödemeleri (Hayvan ve yem yardımı) hesaplara yatırılacak.

    MAZOT VE GÜBRE DESTEĞİ NE ZAMAN ÖDENECEK?

    Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ödemeler hakkında önemli bir açıklamada bulundu. Bakan Pakdemirli'nin destekleme ödemeleri için açıklamasında şu ifadeleri kullandı;

    " Toplam 1 milyar 987 milyon 581 Bin TL'lik destek ödemeleri 27 Mart Cuma günü saat 18.00'dan sonra üreticilerimizin hesaplarına yatırılmaya başlanacak.

    Üreticilerin TCKN son hanelerine göre yatırılacak destek miktarları

    Mazot Gübre: 21 il, 610.502 üretici, 1,196 milyar TL

    Anaç Koyun Keçi: 80 il, 196.116 yetiştirici, 580 milyon TL

    Hububat-Baklagil Desteği: 20 il, 46.820 üretici, 164 milyon TL

    Dane Mısır Desteği: 7 il, 9.799 üretici, 22 milyon TL

    Hayvan Hastalık Tazminatı: 68 il, 686 yetiştirici, 16,2 milyon TL

    Tiftik Keçilerine ilave destek: 3 il, 131 yetiştirici, 226 bin TL

    Sertifikalı tohum ve fidan Üretim: 7 ilde 20 firmaya 6,8 milyon TL

    Hastalıktan ari işletme ve küpe uyg.: 7 ilde 8 yetiştiriciye 155 bin TL

    Deprem Zararı Ödemeleri (Hayvan ve yem yardımı): 103 çiftçiye 2 milyon 200 bin TL

    Tüm üreticilerimize hayırlı olsun."

    Ödemeler aşağıdaki ödeme takvimine göre yapılacak:

    TCKN SON HANESİ VKN SON HANESİ AKTARIM TARİHİ

    0 0 1 3 5 7 9 27 Mart 2020 Saat 18:00'den sonra
    2 2 03 Nisan 2020 Saat 18:00'den sonra
    4 4 10 Nisan 2020 Saat 18:00'den sonra
    6 8 6 8 17 Nisan 2020 Saat 18:00'den sonra

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    Haberler Ekonomi Mazot ve gübre desteği yattı mı? Mazot ve gübre desteği ne zaman ödenecek? Ödemeler hangi tarihte?
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