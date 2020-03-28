Mazot ve gübre desteği yattı mı? Mazot ve gübre desteği ne zaman ödenecek? Ödemeler hangi tarihte?

Mazot ve gübre desteği yattı mı? Mazot ve gübre desteği ne zaman ödenecek? Bu sorular binlerce üretici tarafından yoğun olarak araştırılmaya başlandı. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından tarımsal destek kapsamında üreticilere verilecek ödemelerle ilgili önemli bir açıklama yapıldı. Tarımsal destekleme ödemeleri kapsamında mazot ve gübre desteklemesi başta olmak üzere, anaç koyun keçi, hububat ve baklagil, dane mısır, hayvan hastalık tazminatı, sertifikalı tohum ve fidan üretim, hastalıktan ari işletme ve küpe uygulaması, deprem zararı ödemeleri (Hayvan ve yem yardımı) hesaplara yatırılacak.

MAZOT VE GÜBRE DESTEĞİ NE ZAMAN ÖDENECEK?

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ödemeler hakkında önemli bir açıklamada bulundu. Bakan Pakdemirli'nin destekleme ödemeleri için açıklamasında şu ifadeleri kullandı;

" Toplam 1 milyar 987 milyon 581 Bin TL'lik destek ödemeleri 27 Mart Cuma günü saat 18.00'dan sonra üreticilerimizin hesaplarına yatırılmaya başlanacak.