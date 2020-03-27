KAMU İŞÇİLERİNE DE ENFLASYON FARKI VAR

Sayıları yaklaşık 200 bini bulan kamu işçileri de yıllık verilen zam oranları enflasyonun altında kalırsa enflasyon farkını alabiliyorlar. Kamuda ve yerel yönetimlerde çalışan yaklaşık 900 bin taşeron işçi, nisan ayında kadroya alındı. Kadroya alma işlemleri 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) çerçevesinde gerçekleştirildi. Söz konusu KHK'de, kadroya alınan işçilerin ücretlerinin, taşeronda iken imzalanmış toplu sözleşmedeki ücret tutarından fazla olamayacağı öngörüldü. Yüksek Hakem Kurulu'nun aldığı karara göre ise kamudaki taşeron işçilere 2020 ekim; yerel yönetimlerdeki taşeron işçilere de 2020 haziran ayına kadar her 6 ayda bir yüzde 4 oranında zam yapılacak.

TAŞERON İŞÇİLERE ASGARİ ÜCRET ZAMMI VAR MI?

Kurumlarda çalışan taşeron işçilerin maaşlarına asgari ücret tutarında zam yapılması konusu herhangi bir adım atılmış bulunmuyor. Toplu sözleşme gereğince maaşlarına yüzde 4 oranında zam yapılan taşeron işçilerden maaşları asgari ücretin altında olan olursa o maaşlar asgari ücret seviyesine çekilecek. Kurumlarda 4/D statüsünde çalışan taşeron işçilerin maaşları konusunda bazı belediyeler seçimden önce önemli adımlar atmışlardı. Kocaeli Belediyesi tarafından atılan adımda taşeron işçilerin maaşlarına günlük 21 TL aylık ise 635 TL zam yapılmıştı. Buna benzer kararlar seçimlerden hemen önce birkaç belediye tarafından alındı.