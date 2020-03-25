KİT'ler son dakika kadroya geçti mi? Sorusu aratılmaya başladı. Son gelen haberde TCDD Taşımacılık AŞ, Devlet Hava Meydanları İşletmesi, Türkiye Elektrik İletim AŞ ve Elektrik Üretim AŞ'nin de aralarında yer aldığı KİT'lerde kadro düzenlemesi yapıldı. Bazı Kamu İktisadi Teşebbüslerine Ait Kadro ve Pozisyonların İptal ve İhdası Hakkında Karar, Resmi Gazete'de yayımlandı. KİT'ler sadece mevsimlik işlerde veya kampanya işlerinde geçici işçi çalıştırabilecek. Kamu İktisadi Teşebbüsleri'nde (KİT) çalışan taşeronlara kadro verilmesi, KİT'lerin 2020 Yılına Ait Genel Yatırım ve Finansman Programı'na da alındı. Taşeronların kadroya alınmasında KİT ve ilgili bakanlıkların ihtiyaçları belirleyici olacak.
RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI
Bazı Kamu İktisadi Teşebbüslerine Ait Kadro ve Pozisyonların İptal ve İhdası Hakkında Karar, Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, Eti Maden İşletmeleri, Türkiye Taşkömürü Kurumu, Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu, Türkiye Elektrik İletim AŞ, Devlet Hava Meydanları İşletmesi, TCDD Taşımacılık AŞ, Çay İşletmeleri, Devlet Malzeme Ofisi ve Elektrik Üretim AŞ genel müdürlüklerinin kadrolarına ilişkin düzenleme gerçekleştirildi.
Söz konusu KİT'lerde 589 yeni kadro ihdas edilirken, 212 kadronun iptaline gidildi.
KİT'LERİN KADROYA ALINMASI İÇİN SINAV YAPILACAK
Kadro için sınava girilecek. Taşeron işçiler, sınavda başarılı olmaları halinde halihazırda görev yaptıktan teşebbüs ve bağlı ortaklıklarında işçi statüsünde istihdam edilecek. KİT'ler sadece mevsimlik işlerde veya kampanya işlerinde geçici işçi çalıştırabilecek. Kamu İktisadi Teşebbüsleri'nde (KİT) çalışan taşeronlara kadro verilmesi, KİT'lerin 2020 Yılına Ait Genel Yatırım ve Finansman Programı'na da alındı. Taşeronların kadroya alınmasında KİT ve ilgili bakanlıkların ihtiyaçları belirleyici olacak. KİT'lerde çalışan taşeron işçilerin kadro beklentileri devam ediyor.
KİT'LERE BAŞVURU DA İSTENİLECEK ŞARTLAR?
Adaylar kadroya geçiş aşamasında daha önceki belirlenen başvuru kriterleri esas alınarak. Başvuru alınacak ve sınavlara tabi olarak atanmaları gerçekleşecek. Buna göre;
2 yıl boyunca kesintisiz görev yapmış şartı aranacak. Bu sürede zorunlu kesintiler hariç tutulacak.
Başvurular sonrası sözlü ve yazılı sınavdan başarılı olma şartı aranacak. Bu konuda yönetim kurulu yetkili olacak.
4 Aralık 2017 kriteri kit işçilerine de uygulanacak.
Kontenjanlar Bakanlık tarafından belirlenen sayı kadar olacak. (7. madde 1. fıkrası uygulanmayacak.)
Başvuru sahiplerinden aranacak şartlar için 375 sayılı khk'da yer alan 23. madde esasları dikkate alınacak.
KADROYA GEÇEN TAŞERON İŞÇİ İÇİN YENİ ÜCRETLER NASIL BELİRLENECEK?
Yerel mahkemenin verdiği karara göre, asgari ücretin fazlasına çalışan emekçilerin ücreti yeni asgari ücrete yükseltilecek. Hizmet alım ihaleleri ve bireysel iş sözleşmesinde belirlenen yüzde fazlası (%10, %20… vb) ise yeni asgari ücret esas alınarak belirlenecek.Asgari ücretin yüzde fazlasına çalışan emekçilerin bu şekilde tespit edilen yeni ücretlerine, 1 Ocak 2019 tarihinden itibaren Yüksek Hakem Kurulu kararı ile imzalan toplu iş sözleşmesinde belirtilen ücret zammı uygulanacak. İşçi hizmet alım ihalelerine ile bireysel iş sözleşmelerine göre asgari ücretin % 10 fazlası ile çalışıyor ise; 1 Ocak 2019 tarihinde uygulanacak 85,28 TL/gün brüt asgari ücretin %10 fazlası 93,80 TL/gün brüt üzerine %4 oranında zam yapılarak, 97,55 TL/gün brüt olarak ücreti tespit edilecek. Yine, işçinin ücreti asgari ücretin %20, %30, %40, %50 ve katları ise, bu örnek hesaplama temel alınarak 1 Ocak 2019 tarihi itibariyle ödenecek ücretlerin tespit edilmesi gerekecek.
2 YIL ÇALIŞMA ZORUNLULUĞU
Yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 8 . maddesinde , KİT 'lerdeki taşeron işçilerin kadroya alınması için şu ifadelere yer verildi:
Kamu iktisadi teşebbüsleri ve bağlı ortaklıklarında, personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alım sözleşmeleri kapsamında yükleniciler tarafından çalıştırılmakta olanlardan, 4 Aralık 2017 tarihi itibariya en az 2 yıl kesintisiz olarak ilgili teşebbüs ve bağlı ortaklarda çalışmış ve halen çalışmaya devam edenler, aşağıda belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde yapılacak sınavda başarı göstermeleri halinde halihazırda görev yaptıkları teşebbüs ve bağlı ortaklarında işçi statüsünde istihdam edilebilir.
Bu maddenin uygulanmasında, kişilerde aranacak şartların tespiti ve personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alım sözleşmesinin kapsamının belirlenmesi açısından, 375 sayılı KHK 'nın geçici 23 üncü maddesi hükümleri esas alınır.
Bu madde uyarınca yapılacak atamalar 4 ünü maddenin birinci fıkrası ile 5 inci maddenin birinci fıkrası kapsamında doğan kontenjandan, teşebbüslerin talepleri doğrultusunda, her bir kamu iktisadi teşebbüsü ve bağlı ortakları için Bakanlık tarafındna belirlenecek sayıyı aşmayacak şekilde karşılanır. Bu şekilde yapılacak atamalarda 7 inci mddenin birinci fıkrasında belirtilen usul uygulanmaz.
Teşebbüs ve bağlı ortaklıklar yıl içerisinde yazılı ve/veya sözlü ya da uygulamalı sınav yapar. Bu kapsamda yapılacak sınava ilişkin usul ve esaslar ile gerekli nitelikleri tespit etmeye yönetim kurulları yetkilidir.
Bu madde kapsamında yapılacak işlemler sebebiyle oluşacak şartlara uyum sağlaması amacıyla hizmet alım sözleşmelerinde değişiklik yapmaya 5 Ocak 2002 tarihli ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu ile 11 Ocak 2011 tarihli ve 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu hükümleri çerçevesinde yönetim kurulları yetkilidir.
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