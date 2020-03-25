Taşeron işçi ve 4/d'li işçiler ek ödeme alacak mı?

TAŞERONA İLAVE TEDİYE ÖDEMESİ

Kamu işçilerine yılda 52 günlük ilave tediye ödeniyor. Taşerondan kadroya geçenler de dahil olmak üzere bütün kamu işçilerinin ilave tediye hakkı var. Yıl içinde 52 günlük ilave tediye ödemeleri 4 taksitte yapılıyor. Ocak-haziran-ağustos ve aralık aylarında 13'er günlük tediye ödemesi yapılıyor. Bu yıl da kamu işçilerine toplam 52 günlük ilave tediyeleri ödenecek. Henüz ocak ayı taksitinin ne zaman ödeneceği belli olmadı. Cumhurbaşkanı Kararı yayımlandığında tarih netleşecek.