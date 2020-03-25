Taşeron işçi ve 4/d'li işçiler ek ödeme alacak mı?

Kadroya geçen taşeron işçiler ek ödeme alacak mı? Tediye ödemesi ne zaman soruları yoğun şekilde aratılıyor. Bakan Koca açıklamasında, İnsan kaynağımızın yeterliliği konusunda, 32 bin personel daha kadromuza dahil ediyoruz. -
EK ÖDEME MÜJDESİ SONRASI DETAYLAR BEKLENİYOR
Bakan Fahrettin Koca yaptığı açıklamada, ek ödemelerden sağlık personellerinin faydalanacağını söyledi. Sağlık Bakanlığı bünyesinde çalışmakta olan taşeron işçiler ile taşerondan kadroya geçen işçiler , bize yolladıkları mesajda ek ödemelerden faydalanıp faydalanamayacaklarını sormaya başladı. Biz de işçilerin sorularını yanıtlamak için bu yazımızı kaleme aldık.
Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada ek ödemelerin sağlık personellerine verileceği bildirildi. Memur, VHKİ, şoför, güvenlik görevlisi kadrolarına ek ödeme yapılıp yapılmayacağı henüz belli değil.
TAŞERONA İLAVE TEDİYE ÖDEMESİ
Kamu işçilerine yılda 52 günlük ilave tediye ödeniyor. Taşerondan kadroya geçenler de dahil olmak üzere bütün kamu işçilerinin ilave tediye hakkı var. Yıl içinde 52 günlük ilave tediye ödemeleri 4 taksitte yapılıyor. Ocak-haziran-ağustos ve aralık aylarında 13'er günlük tediye ödemesi yapılıyor. Bu yıl da kamu işçilerine toplam 52 günlük ilave tediyeleri ödenecek. Henüz ocak ayı taksitinin ne zaman ödeneceği belli olmadı. Cumhurbaşkanı Kararı yayımlandığında tarih netleşecek.
Kim, ne kadar ödeme alacak?
Brüt ücret İlave tediye 2.943 TL 913 TL 3.000 TL 929 TL 3.500 TL 1.084 TL 4.000 TL 1.239 TL 4.500 TL 1.394 TL 5.000 TL 1.548 TL