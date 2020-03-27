Corona ne zaman bitecek? Türkiye, Corona virüsü salgınından dolayı evde kalmaya devam ediyor. Virüs nedeniyle günlerdir evde olan vatandaşlar Corona ne zaman bitecek sorusuna yanıt arıyor. Bilim Kurulu kararları ve Sağlık Bakanı açıklamaları yakından takip ediliyor. Peki, sıcak havalar virüsü etkiler mi? Corona ne zaman bitecek? Hacettepe Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı ve Corona virüs Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Serhat Ünal, virüsün Türkiye'ye diğer ülkelere göre daha geç geldiğini, bundan dolayı çok önemli zaman kazanıldığını söyledi. Ünal yaptığı açıklamada virüsün bitebileceği tarihi de açıkladı!
CORONA NE ZAMAN BİTECEK?
Virüsün yayılmasını engellemek için vatandaşlardan zorunlu olmadıkça evden dışarı çıkmamalarını isteyen Ünal, "Evden dışarıya çıkıyorsan ondan sonra getirdiğin paketi istediğin kadar sabunla yıka. İşte yaşlılarımıza yasak getirildi. Niye getirildi? 'Yaşlıları sevmediğimizden', 'dışarıda dolaşmasın' diye değil, onların canını korumak için getirildi. Çünkü çok net, hangi ülkeye bakarsanız bakın 65 yaştan sonra ölüm oranları artıyor. Bütün ciddi enfeksiyonlarda böyledir bu zaten" dedi. Ünal, evden çıkmak zorunda olanların ise sık sık sabunla ellerini yıkamasını ve sosyal mesafeye uymalarını istedi.
Ünal, verilerden yola çıkarak vaka sayısında tepe noktasına ne zaman ulaşılacağına yönelik bilimsel hesaplamalar yapılabildiğini, ancak bunların hepsinin yine tahminlerden ibaret olduğunu kaydetti. Ünal, virüs tehlikesinin ne zaman ortadan kalkacağına ilişkin kendi tahminini ise şöyle açıkladı:
"Vatandaşlarımız her şeye çok riayet ederse, evden çıkmazsa, ellerini yıkarsa, esas destek orada, kilit nokta orası, yani bu benim kişisel tahminim böyle giderse yaz ayları civarında, yaz aylarına gelirken bir rahatlama olacağını umuyorum. Tabi kalbimin bir köşesi böyle olsun istiyor ama mümkün olduğu kadar sıyrılıp baktığım zaman tedbirler çok iyi olmak kaydıyla inşallah Haziran başına falan bir rahatlama olacağını umuyorum."
ABD'DEN GÜZEL HABER
Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, "Tüm dünyayı etkileyen hastalığın adı COVID-19, neden olan ise koronavirüs ve onun da adı SARs-CoV-2. ABD, Maryland Üniversitesi araştırmacıları, SARS-CoV-2'nin, mevsimsel özellik göstereceğini açıkladı. Hastalığın en yoğun olarak görüldüğü siyah halkalar şeklindeki şehirlerde sıcaklığın 5 - 11 derece ve yüzde 50 - 80 nem oranına sahip olduğunda artış olduğunu tespit etti" açıklamasında bulundu.
Prof. Dr. Kara, "Hava sıcaklığının daha yüksek olduğu ve nem oranının da yüksek olduğu bölgelerde daha az bulaş görülüyor. Havaların ısınmasıyla bulaştırıcılığın azalacağı öngörüsünü destekleyen bu veriler bizim için güzel haber, ancak iklim tek etken değil, lütfen evde olalım, evde kalalım" uyarısında bulundu.
KORONAVİRÜS ÖLDÜRME ORANI
Dünya Sağlık Örgütü'nün (WHO) dünya genelinde 44 bin hastaya dayandırdığı araştırma verilere göre corona virüsün bulaştığı kişilerin; %81'i hafif atlatıyor, %14'ü ciddi geçiriyor, %5'i ise ağır şekilde hastalanıyor. Coronavirüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin oranı %1 ila %2 arasında değişiyor. Hastalık 9 yaşın çocuklarda pek görülmezken, 80 yaş üzerinde ölümcüllük oranının artış gösterdiği anlaşılıyor.
KORONAVİRÜS GENÇLERİ DE ETKİLİYOR MU?
Dünya Sağlık Örgütü'nden alınan veriler üzerine oluşturulan rapora göre, bu oran 60 - 69 yaş grubu için yüzde 3.6, 50 - 59 yaş grubu için 1.3, 20 *29 yaş grubu için yüzde 04. İstatistiklere bakıldığı zaman corona virüs nedeniyle ölüm oranın en az görüldüğü yaş grunu ise 10 -19 , 20 -29 ve 20- 39 yaş grupları. Söz konusu rapora göre, bu yaş gruplarında corona virüs kapan ve bu nedenle hayatını kaybedenlerin oranı yüzde 0.2. Başka bir deyişle bu yaş gruplarında corona virüs kapan her 1000 kişiden 2'si hayatını kaybetti.
KORONAVİRÜS HAFİF ATLATILIR MI?
WHO'nun 44 bin hastaya dayandırdığı araştırma verilere göre virüsün bulaştığı kişilerin:
%81'i hafif atlatıyor
%14'ü ciddi geçiriyor
%5'i ağır hastalanıyor
Covid-19'dan ölenlerin oranı ise %1 ila %2 arasında.
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