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    • Ekonomi
    • 27.03.2020 10:07
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    • 27.03.2020 10:07
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    güne yükselişle başladı! 27 Mart endeksi son durum

    'da endeksi, açılışta yüzde 0,33 artarak 91.833,88 puana yükseldi. Analistler, yeni tip koronavirüs salgınının seyri ve ekonomik aktiviteye ilişkin endişelerin devam etmesine karşın, ekonomi yönetimleri tarafından birbiri ardına uygulamaya alınan teşviklerin ları desteklediğini ifade etti.

    Borsa İstanbul güne yükselişle başladı!

    Açılışta endeksi, 306,29 puan ve yüzde 0,33 değer kazanarak 91.833,88 puana çıktı.

    Bankacılık endeksi yüzde 0,16 ve holding endeksi yüzde 0,86 yükseliş kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 5,06 ile spor, en çok gerileyen ise yüzde 0,22 ile finansal kiralama, faktoring oldu

    Dün, dünya borsalarına paralel alıcılı seyreden 'da, yüzde 2,77 değer kazanan BIST 100 endeksi günü 91.527,59 puandan tamamladı.

    Analistler, yeni tip koronavirüs salgınının seyri ve ekonomik aktiviteye ilişkin endişelerin devam etmesine karşın, ekonomi yönetimleri tarafından birbiri ardına uygulamaya alınan teşviklerin ları desteklediğini ifade etti.

    Bugün yurt içinde ekonomik güven endeksi, yurt dışında ise ABD'de kişisel gelir ve harcamalar ile tüketici güven endeksi verilerinin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 92.500 ve 95.000 seviyelerinin direnç, 88.500'ün destek olarak öne çıktığını kaydetti.

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