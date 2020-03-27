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    • 27.03.2020 10:03
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    Son dakika: 'nın karantinasındaki : 2008 ve finans krizinden daha kötü

    Son dakika heri... karantinasındaki 'den açıklama geldi. Angela Merkel, yeni tip (Kovid-19) salgınının ülkeleri 2008'deki ve finans krizinden daha zor duruma soktuğunu belirtti.

    2008'den daha kötü!

    virüsten korunmak amacıyla evinde karantinada bulunan Başbakan , katıldığı görüntülü Zirvesi sonrası telekonferansla bir basın toplantısı düzenledi.

    Merkel burada yaptığı açıklamada, '' salgının etkileri 2008 yılındaki ve finans krizden daha kötü'' dedi.

    Merkel ayrıca koronavirüse karşı mücadeleyi AB olarak birlikte ele almaya kararlı olduklarını belirtti.

    "YÜZ YÜZE GÖRÜŞMELERİ ÖZLEDİM"
    Koronavirüs nedeniyle ülkede alınan önlemleri hafifletmek için henüz bir neden görmediğini vurgulayan Merkel, vatandaşlarından sabırlı olmalarını istedi.

    Merkel evde karantinada nasıl zaman geçirdiğinin sorulması üzerine, ''Çok sayıda görüntülü ve telefon görüşmesi yapıyorum. Bakanlar Kurulu toplantısına şahsen katılmayı ve yüz yüze görüşmeleri özledim'' ifadelerini kullandı.

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