Kısa çalışma ödeneği başvurusu nasıl yapılır? İŞKUR kısa çalışma ödeneği şartları nelerdir? İŞKUR üzerinden talep alınan kısa çalışma ödeneğiyle işçilere günlük 58 TL ödeme yapılıyor. 7 bin firmanın başvuru yaptığı ödenekte Brüt ücretin yüzde 60'ına kadar ödeme yapılıyor. Kısa çalışma ödeneği, işverenin haftalık çalışma sürelerini en az üçte bir oranında azaltması, faaliyetini tamamen ya da en az dört hafta süreyle durdurması hallerinde devreye alınmıştı. Koronavirüs salgını nedeniyle çalışamayan işçilere ödenecek destek için başvuruları işverenler yapabiliyor.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, kısa çalışma ödeneğinin detaylarını açıkladı. Bakan Selçuk, "Kısa çalışma ödeneğinin şartını 450 güne düşürdük. 7 bin firmamız başvurdu. Henüz başvurular sona ermedi, sürüyor. 7 bin firmanın hangisi büyük ölçekli, hangisi orta ve küçük izliyorum. Şu ana kadar en çok imalat sektöründen başvuru geldi. Brüt ücretin yüzde 60'ına kadar ödeniyor. Günlük 58 TL gibi bir ödeme yapılıyor." diye konuştu.