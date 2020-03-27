Milyonlarca emekliyi ilgilendiren emekli maaşlarının ödeme tarihi merak konusu oldu. Bilindiği üzere yaklaşık 13 milyon emekliye Başkan Recep Tayyip Erdoğan müjdeli haberi vermişti. Bugün Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, emekli bayram ikramiyelerine ilişkin önemli açıklamalar yaptı. Emekliler bu kapsamda şimdi ikramiyelerin ve zamlı maaşların ödeneceği tarihi öğrenmek istiyor.

ZAMLI EMEKLİ MAAŞLARI NE ZAMAN ÖDENECEK?

SSK ve Bağ-Kur emeklileri her ayın 17'si ile 28'i arasında maaşını alıyor. Bu kapsamda emeklilerin Nisan ayının ortalarından itibaren zamlı maaşlarını alabileceği tahmin ediliyor.