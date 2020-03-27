Corona hangi illerde görüldü? Türkiye genelinde Corona virüsüne yakalanan kişi sayısı yükseliyor. Ülke genelinde vaka sayısı 3.629'a ulaşırken, gözler Sağlık Bakanlığı açıklamalarına çevrildi. Corona çıkan kişilerin isimleri memleketleri arama motorlarında sorgulanıyor. Virüsün hangi ilde ve ilçede daha çok görüldüğünü öğrenmek isteyen vatandaşlar, Corona hangi illerde görüldü sorusuna yanıt arıyor. İşte, resmi kaynaklardan yapılan son açıklamalar…
TÜRKİYE'DE SON DURUM!
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Test sayımız dün 5035'ti. Bugün 7286 olarak gerçekleşti. 1196 yeni tanı kondu. Hastalar ve temas çevreleri izole edildi. 16 hastamızı kaybettik. Bu sonuçlarla can kaybımız 75'e, hasta sayımız 3629'a ulaştı. Sizi ısrarla tedbirleri uygulamaya davet ediyorum" ifadelerini kullandı.
CORONA HANGİ İLLERDE GÖRÜLDÜ?
Corona virüse yakalanan kişilerin memleketleri henüz açıklanmadı. Açıklama yapıldığı takdirde haberimizden öğrenebilirsiniz.
İLK VAKA 11 MART'TA
Corona Virüsü salgını dünyayı etkisi altına alırken, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıklamada bulundu. 11 Mart tarihinde ilk vakanın görüldüğünü duyuran Bakan Koca, "'Bir veya birkaç vaka, salgın değildir. Durum sadece virüsün ülkemiz sınırlarına girdiği anlamına gelir. İzole edilmiş vakada tek anlam budur. Yapmamız gereken, hayatımızı tedbirler doğrultusunda düzene sokmaktır. KORONAVİRÜS, ALACAĞIMIZ TEDBİRLERDEN DAHA GÜÇLÜ DEĞİLDİR.' diyerek vatandaşları bilgilendirdi.
CORONA VİRÜS BİLGİLENDİRME SİTESİ AÇILDI
"https://corona.cbddo.gov.tr/" adresinden girilen sitede Türkiye'deki son veriler güncellenerek açıklanıyor.
Sitede iyileşenler ve ölüm oranı da yer alıyor. Sitedeki son bilgilere göre Türkiye'de corona virüs tespit edilen 3 bin 629 kişi var. 26 kişinin iyileştiği kaydedilirken 75 kişinin de hayatını kaybettiği bilgisi yer alıyor.
CORONA VİRÜS BİLGİLENDİRME SİTESİ İÇİN TIKLAYINIZ
Sitede ilk corona virüs tespitinin 11 Mart'ta yapıldığı belirtilirken ilk ölümün 16 Mart'ta, ilk iyileşmenin ise 25 Mart'ta gerçekleştiği kaydediliyor.
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