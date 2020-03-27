Corona hangi illerde görüldü? Türkiye genelinde Corona virüsüne yakalanan kişi sayısı yükseliyor. Ülke genelinde vaka sayısı 3.629'a ulaşırken, gözler Sağlık Bakanlığı açıklamalarına çevrildi. Corona çıkan kişilerin isimleri memleketleri arama motorlarında sorgulanıyor. Virüsün hangi ilde ve ilçede daha çok görüldüğünü öğrenmek isteyen vatandaşlar, Corona hangi illerde görüldü sorusuna yanıt arıyor. İşte, resmi kaynaklardan yapılan son açıklamalar…