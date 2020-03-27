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    • Ekonomi
    • 27.03.2020 11:32
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    • 27.03.2020 11:37
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    Ankara'da 190 bin liraya daire fırsatı! Büyük ilgi çekti

    İcradan satılan arsa, daire, dükkan, tarla gibi gayrimenkuller bazen yatırımcılar için kaçırılmayacak fırsatlar sunuyor. Değerlerinin çok altına satılan bu taşınmazlarla ilgili ilanlar tarafından düzenli şekilde yayınlanıyor. Son yayınlanan ilanlarda başkent Ankara'da 190 bin liraya satışa çıkarılan 96 metrekarelik 3+1 daire büyük ilgi çekti. İşte Basın İlan Kurumu'nun yayınladığı bazı icradan satış ilanları...

    Ankara'da 190 bin liraya daire fırsatı! Büyük ilgi çekti

    İcradan satılan ev, araba, arsa, dükkan, tarla gibi bazı taşınmazlar ve araçlar değerinin çok altında bir fiyata satışa çıkarıldığından dolayı çoğu zaman yatırımcılar için kaçırılmayacak fırsatlar sunuyor. usülü satışa çıkarılan bu gayrimenkul ve araçların ihalesine isteyen herkes katılabiliyor.

    Son yayınlanan ilanlarda başkent Ankara'da 190 bin liraya satışa çıkarılan 96 metrekarelik 3+1 daire büyük ilgi çekti.

    ANKARA'DA 190 BİN LİRAYA SATILIK 96 METREKARE DAİRE

    , güncel icradan satış ilanlarını sürekli olarak yayınlıyor. Sizler için bazı fırsatları derledik...

    AYDIN DİDİM'DE 55 BİN TL'YE DAİRE

    İZMİR'DE 26 DÖNÜM ZEYTİNLİK

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