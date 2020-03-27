Ankara'da 190 bin liraya daire fırsatı! Büyük ilgi çekti

İcradan satılan ev, araba, arsa, dükkan, tarla gibi bazı taşınmazlar ve araçlar değerinin çok altında bir fiyata satışa çıkarıldığından dolayı çoğu zaman yatırımcılar için kaçırılmayacak fırsatlar sunuyor. İhale usülü satışa çıkarılan bu gayrimenkul ve araçların ihalesine isteyen herkes katılabiliyor.

Son yayınlanan ilanlarda başkent Ankara'da 190 bin liraya satışa çıkarılan 96 metrekarelik 3+1 daire büyük ilgi çekti.

ANKARA'DA 190 BİN LİRAYA SATILIK 96 METREKARE DAİRE

Basın İlan Kurumu, güncel icradan satış ilanlarını sürekli olarak yayınlıyor. Sizler için bazı fırsatları derledik...

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