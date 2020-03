26 MART GECESİ ÖLÜ SAYISI KAÇTI?

İletişim Başkanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan Kovid-19'un dünya genelinde bulaştığı kişi sayısının 522 bin 700'ü geçtiği, 23 bin 600'den fazla kişinin hayatını kaybettiği, 123 bin 300'den fazla kişinin de iyileştiği belirtildi.

27 Mart 2020, saat 00:00 itibarıyla Türkiye ve dünya genelinde yeni tip #Koronavirüs (Kovid-19) ile ilgili mevcut durum şu şekildedir:



Türkiye'de şu ana kadar toplam 40.290 test yapılmış olup, 3.629 Koronavirüs vakası tespit edilmiş, 75 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir.

ABD, 85 bin 594 corona vaka sayısı ile corona virüsün ortaya çıktığı Çin ve Avrupa'da corona virüs salgınının merkezi haline gelen İtalya'yı geride bıraktı.

Corona virüsü salgınının ortaya çıktığı Çin'de 81 bin 340 corona vaka sayısı kaydedilirken, 3 bin 292 kişi de hayatını kaybetti. Vaka sayısı bakımından Çin'i geride bırakan İtalya'da 80 bin 589 vaka sayısı tespit edildi ve 8 bin 215 kişi can kaybı kaydedildi. ABD ise, vaka sayısında İtalya ve Çin'i geride bıraktı. Çin'de bugüne kadar görülen vakaların toplamının üzerine çıkan ABD'de vaka sayısı 85 bin 594'e yükseldi, bin 300 kişi de hayatını kaybetti. ABD'de virüse bağlı görülen vakaların 37 bin 258'i New York'ta. New York'u 6 bin 876 kişi ile New Jersey ve 3 bin 786 kişi ile California takip ediyor.