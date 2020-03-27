ALMANYA

Corona virüsüne karşı en hazır ülke görünümdeki Almanya'dan salgın ile ilgili güncelleme geldi… Avrupa'daki İtalya ve İspanya gibi ülkelere oranla ölüm ve vaka sayısının daha az olduğu Almanya'da bilim kurulu olarak görev yapan Robert Koch Enstitüsü, bulaşıcı hastalık ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Son verilere göre Almanya'da ölü sayısı 55 artarak 253'e çıktı. Almanya'da vaka sayısının da 24 saat içerisinde 5780 artarak 42.288'e çıktığı belirtildi.

ORTA AMERİKA

Çin'de başladıktan sonra Avrupa'ya sıçrayan ve kısa bir süre içerisinde Amerika kıtasında da etkisini hissettiren corona virüsü özellikle Güney ve Orta Amerika'da panik yaratmaya başladı… Güney ve Orta Amerika'daki vakasayısı 10 bini geçerken, Brezilya, Şili, Ekvador gibi ülkelerde vaka sayısı 1000'leri geçti.