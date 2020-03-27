Bakan Varank: Fırsatçıların canlarını yakacağız

Sanayi Bakanı Mustafa Varank, "Fırsatçıların canlarını yakacağız. Canla başla çalışıp, 'milli duruş' sergileyen tüm üreticilerimizin de yanında olmaya devam edeceğiz. Fırsatçılık yapan firmalar, Bakanlığımızın desteklerinden yararlanamaz" dedi.
Sanayi Bakanı MustafaVarank, "Fırsatçıların canlarınıyakacağız. Canla başla çalışıp,'milli duruş' sergileyen tümüreticilerimizin de yanında olmayadevam edeceğiz. Fırsatçılıkyapan firmalar, Bakanlığımızındesteklerinden yararlanamaz" dedi.
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