Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 27.03.2020 Gazete
    ABONE OL

    Bakan Varank: Fırsatçıların canlarını yakacağız

    Sanayi Bakanı Mustafa Varank, "Fırsatçıların canlarını yakacağız. Canla başla çalışıp, 'milli duruş' sergileyen tüm üreticilerimizin de yanında olmaya devam edeceğiz. Fırsatçılık yapan firmalar, Bakanlığımızın desteklerinden yararlanamaz" dedi.

    ‘Canını yakacağız’
    Sanayi Bakanı Mustafa Varank, "Fırsatçıların canlarını yakacağız. Canla başla çalışıp, 'milli duruş' sergileyen tüm üreticilerimizin de yanında olmaya devam edeceğiz. Fırsatçılık yapan firmalar, Bakanlığımızın desteklerinden yararlanamaz" dedi.

    kalan karakter 1000

    yorumla

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


    Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
    Haberler Ekonomi Bakan Varank: Fırsatçıların canlarını yakacağız
    Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
    Tüm Ekonomi Haberleri