ARAS KARGO ÇALIŞMA SAATLERİ

Firmadan yapılan açıklama şu şekilde;

Adresten alım talebinde bulunmak için gönderiniz olduğun en geç saat 16:30' a kadar Aras Kargo şubelerimize haber verebilir ya da haftaiçi saat 15:30, cumartesi günleri saat 12:00 'a kadar 444 25 52 numaralı Çağrı Merkezimizi arayarak bildirebilirsiniz.

Saat kaça kadar şubenize kargomu teslim edebilirim?

Gönderinizi şubemize siz teslim etmek istiyorsanız hafta içi 17.30 'a kadar Cumartesi günleri ise saat 13.00 'a kadar kargonuzu teslim alabiliyoruz. Pazar günleri hizmet veremiyoruz.