Kargo çalışma saatleri değişti mi sorusu vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. İçişleri Bakanlığı tarafından 81 il valiliğine "koronavirüs tedbirleri" kapsamında genelgeler gönderilerek kapalı olacak mekanların listesi vatandaşlarla paylaşıldı. Peki, kargo çalışma saatleri değişti mi? PTT, Yurtiçi, MNG, Sürat ve Aras Kargo saat kaçta açılıyor, kapanıyor? Yazımızın içerisinde kargoların çalışma, açılış ve kapanış saatlerini sizin için derledik.
KARGOLAR ÇALIŞIYOR MU?
Kargo şirketleri normal çalışma saatlerinde hizmet vermeye devam ediyor. İşte kargo şirketlerinin çalışma saatleri...
PTT KARGO
08:30 ile 17:00 arası (Öğle arası vermeyen şubelerde 08:30 ile 16:30 arası)
MNG KARGO
Hafta içi: 08.30 ile 18.00 arası
Cumartesi: 08.30 ile 14.00 arası
Pazar: Kapalı
YURTİÇİ KARGO ÇALIŞMA SAATLERİ
Firmadan yapılan açıklama şu şekilde;
Adresimden saat kaça kadar kargo alımı yaptırabilirim?
İş Günü
Kargonuzun adresinizden alınmasını istiyorsanız 14.00'e kadar 444 99 99 Alo Yurtiçi Kargo'yu arayarak bildirebilir ya da 15.30' a kadar şubelerimize haber verebilirsiniz. Birimimiz iş planına göre talebinize dair bilgilendirme yapacaktır. Kargo görevlimiz adresinize gelecek, yetkili belgesini gösterip "Ambar Tesellüm" fişi vererek kargonuzu teslim alacaktır.
Hafta Sonu
Kargonuzun adresinizden alınmasını istiyorsanız 10.30'a kadar 444 99 99 Alo Yurtiçi Kargo'yu arayarak bildirebilir ya da 11.00'e kadar şubelerimize haber verebilirsiniz. Kargo görevlimiz adresinize gelecek, yetkili belgesini gösterip "Ambar Tesellüm" fişi vererek kargonuzu teslim alacaktır.
Cumartesi günleri "VIP Çeyrek Gün ve VIP Şehir içi" hizmeti sunulmamaktadır. Resmi tatil günleri ve Pazar günleri ise şubelerimiz kapalıdır.
Şubelerinize saat kaça kadar kargo teslim edebilirim?
Gönderilerinizi hafta içi 18.00'e ve cumartesi günleri 17.00'ye kadar Türkiye genelindeki 800'den fazla birimimizden size en yakın olanına teslim edebilirsiniz.
Cumartesi günleri "VIP Çeyrek Gün ve VIP Şehir içi" hizmeti sunulmamaktadır. Resmi tatil günleri ve Pazar günleri ise şubelerimiz kapalıdır.
SÜRAT KARGO
Firmadan yapılan açıklama şu şekilde;
Şirket çalışanlarımızın bulunduğu ilin coğrafi konumu ve operasyon el durumuna göre mesai saatleri farklılık gösterebilmektedir.
Doğu illerimizde çalışma saatleri
Hafta İçi: 08:30 – 18:00
Cumartesi: 08:30 – 14:00
Batı illerimizde ise çalışma saatleri şu şekildedir.
Hafta İçi: 09:00 – 18:30
Cumartesi: 09:00 – 14:30
ARAS KARGO ÇALIŞMA SAATLERİ
Firmadan yapılan açıklama şu şekilde;
Adresten alım talebinde bulunmak için gönderiniz olduğun en geç saat 16:30' a kadar Aras Kargo şubelerimize haber verebilir ya da haftaiçi saat 15:30, cumartesi günleri saat 12:00 'a kadar 444 25 52 numaralı Çağrı Merkezimizi arayarak bildirebilirsiniz.
Saat kaça kadar şubenize kargomu teslim edebilirim?
Gönderinizi şubemize siz teslim etmek istiyorsanız hafta içi 17.30 'a kadar Cumartesi günleri ise saat 13.00 'a kadar kargonuzu teslim alabiliyoruz. Pazar günleri hizmet veremiyoruz.
Kargom en erken kaçta teslim edilebilir?
Ertesi sabah erken teslim edilmesi gereken acil gönderileriniz için Aras Günaydın hizmetimizi tercih edebilirisiniz. Sektörde saat taahhütlü tek hizmet olan "Aras Günaydın" hizmetimiz ile şehir içi ve şehirlerarası gönderilerinizi ertesi sabah en geç saat 10:00'a kadar alıcısına teslim ediyor, teslim bilgisini kısa mesajla cep telefonunuza ücretsiz olarak gönderiyoruz. Teslimat süresi 24 saat olan illerimize hizmet veren Aras Günaydın 20 kg/ds'yi aşmayan gönderileriniz için geçerlidir.
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