Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, özel bir TV kanalının canlı yayınında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bakan Pakdemirli'nin konuşmasından satır başları;

"Türkiye 18 milyar dolar ihracat yapan bir ülke. Kendi kendine yeten bir ülke. Birçok ülke önce can sonra canan hesabıyla gidecek. Sosyal izolasyon toplumlara yansımış durumda. Ülkeler balık almıyor, domateste fazlamız var. Balıkta fazlamız var. Türkiye'nin gıda tedariğiyle ilgili problemi yok.





"DEVLET ÇİFTÇİNİN YANINDA"

Çiftçimiz üretime devam etsin, devlet ne gerekiyorsa onların yanında. Çiftçiler tarlasına rahatça gitsin bunun genelgesi de yayınlandı.

"GEREKENİ YAPARIZ!"

Ekmek satışında tüketicinin doğrudan temasını sınırlandırdık. Ekmek artık sadece market ve fırınlarda satılacak. Etin fiyatıyla birileri oynamaya kalkarsa gereğini yaparız. Gerekirse et ithalatı yaparız.

BARAJLARDA SU SORUNU

İçme suyu ile ilgili barajlarımız bu yıl yüzde 56 oranında dolu. Barajların doluluk oranı şu an yeterli. Su her zaman önemli. Hijyene dikkat edelim ama çeşmeyi açıp suyu da boşa akıtmayalım. Suyumuz kıymetli iktisatlı gidelim.





Alışverişlerde kolonya satışı yüzde bin artmış. Etil alkolü Türkiye üretir. Kolonya ve dezenfektanda 5 aylık stok var, üretim konusunda sıkıntı yok.

500 kooperatif market hedefi projesinde 250 milyon liralık bir yatırım var. Burada amaç kaliteli ürünleri vatandaşa sunabilmek.

PİKNİK VE MANGAL YASAĞI VAR MI?

İnsanlar tabii ki sokağa çıkacaklar. Ama bu işi ciddiyete almamız lazım. Mangal keyfimiz de olmayıversin. Sosyal mesafeye dikkat edilmezse katı kurallar koyabiliriz."

ÇİFTÇİYE DESTEK ÖDEMELERİ NE ZAMAN?

Üreticiye destek ödemeleri yarın başlayacak. Acil durumlarda hep çiftçilerimizin yanında olduk.

AT YARIŞLARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

At yarışlarının ertelenmesinde biz o kararı sosyal izolasyon için aldık. Sağlıkla ilgili problem ortadan kalkınca başlayacak."