Türkiye üretti Avrupa almak için sıraya girdi! Talep yağıyor

ALMANYA, İNGİLTERE, HOLLANDA, POLONYA'DAN DA TALEP VAR

Bu arada TÜDEMSAŞ, 80 yıldır Türkiye ve uluslararası demir yolları için farklı tip ve özelliklere sahip yük vagonlarının üretimini gerçekleştiriyor.

Yerli ve milli üretime verilen önemi dikkate alarak çalışmalarını sürdüren, 2017 yılında yüzde 90 yerlilik oranıyla ürettiği "Yeni Nesil Yük Vagonu"nu raylara indiren TÜDEMSAŞ, yük vagonlarının ihracatını da gerçekleştiriyor.

Son yıllarda yapılan yatırımlar ve üretim anlayışındaki değişimle birlikte TÜDEMSAŞ, vagonların uluslararası demir yollarında çalıştırılması için gerekli olan sertifikaları alarak dünya demir yolu piyasasında rekabet edebilir uluslararası bir şirket konumuna geldi.

TÜDEMSAŞ'tan yük vagonu ve vagon parçası talep eden firmalar arasında Almanya, İngiltere, Hollanda, Polonya gibi birçok ülkede faaliyet gösteren vagon kiralama şirketleri de yer alıyor.

Ülkenin en büyük yük vagonu üreticisi ve geliştiricisi olan TÜDEMSAŞ, 1939-2019 yılları arasında 349 bin 400 adet vagon onarımı ve 22 bin 500 vagon üretimi gerçekleştirdi.