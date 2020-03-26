Türkiye'de Koronavirüs son durumu ve Coronavirüs'ten hayatını kaybedenlerin memleketleri isimleri, kimlikleri ve yaşları oldukça merak ediliyor. Önceki gün yapılan açıklamada, Türkiye 'de şimdiye kadar 26 hastanın iyileştiği ve coronadan kurtulduğu bildirildi. Bakan Fahrettin Koca, 60 yaşından büyük iki vatandaşın yoğun bakımda 1 haftadan fazla kaldığını, virüsü yendiklerini ve taburcu olduklarını bildirdi. Tüm dünyada coronadan kurtulan hasta sayısı ise 114 bin 870 olarak açıklandı. Türkiye'de coronavirüsten hayatını kaybeden bazı vatandaşların isimleri açıklandı. İstanbul Beyoğlu'ndaki 50 yıllık Melis Eczanesi'nin sahibi İhsan Giray'ın (89) ölümünün ardından aynı eczanede çalışan Ekrem Özdemir (69)'in coronadan hayatını kaybettiği bildirildi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan flaş koronavirüs açıklaması: Tüm illerimizde teyakkuz halindeyiz
Türkiye'nin koronavirüs mücadelesi kapsamında hemen her gün yaptığı açıklamalarla kamuoyunu bilgilendiren Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından bir paylaşımda bulundu.
Bakan Koca, "Ülkemizin 81 ilinin İl Sağlık Müdürüyle dün telekonferans üzerinden toplantı yaptık. Riskleri, mücadele yöntemini değerlendirdik." dedi.
ÜLKEMİZİN 81 İLİNİN İL SAĞLIK MÜDÜRÜYLE dün telekonferans üzerinden bir toplantı yaptık. Riskleri, mücadele yöntemini değerlendirdik. Koronavirüs tehdidine karşı tüm illerimizde teyakkuz halindeyiz. pic.twitter.com/MShkQITa0T— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) March 27, 2020
TÜRKİYE'DE SON DURUM
Bakan Koca, dün yaptığı açıklamada "Test sayımız dün 5.035'ti. BUGÜN 7.286 olarak gerçekleşti. 1.196 yeni tanı kondu. Hastalar ve temas çevreleri izole edildi. 16 hastamızı kaybettik. Bu sonuçlarla can kaybımız 75'e, hasta sayımız 3.629'a ulaştı. Sizi ısrarla tedbirleri uygulamaya davet ediyorum." ifadelerine yer vermişti.
KORONAVİRÜS İYİLEŞEN HASTA SAYISI
Önceki gün yapılan açıklamada, Türkiye 'de şimdiye kadar 26 hastanın iyileştiği ve coronadan kurtulduğu bildirildi. Bakan Fahrettin Koca, 60 yaşından büyük iki vatandaşın yoğun bakımda 1 haftadan fazla kaldığını, virüsü yendiklerini ve taburcu olduklarını bildirdi.
Tüm dünyada coronadan kurtulan hasta sayısı ise 114 bin 870 olarak açıklandı.
TÜRKİYE'DE KORONADAN HAYATINI KAYBEDEN VATANDAŞLAR
Türkiye'de coronavirüsten hayatını kaybeden bazı vatandaşların isimleri açıklandı.
İstanbul Beyoğlu'ndaki 50 yıllık Melis Eczanesi'nin sahibi İhsan Giray'ın (89) ölümünün ardından aynı eczanede çalışan Ekrem Özdemir (69) 'in coronadan hayatını kaybettiği bildirildi.
Cumhuriyet 'in aktardığı bilgide, eski CHP milletvekili Ramis Topal'ın yeğeni Dilek Tahtalı , corona virüse yenik düştü.
Güvenlik İş Sendikası tarafındna yapılan açıklamada, "Ülkemizde de görülmeye başlanan Koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle özel bir bankada güvenlik görevlisi olarak çalışan meslektaşımızın bu hafta başında yapılan test sonuçları pozitif çıkmış ve hastanede kendisi tedavi altına alınmıştı. 44 yaşındaki meslektaşımız K.S'nin verdiği yaşam mücadelesini kaybettiğini üzülerek öğrenmiş bulunmaktayız. Meslektaşımıza Allah'tan Rahmet acılı ailesine başsağlığı ve sabır diliyoruz." denildi.
Kara Kuvvetleri eski Komutanı 79 yaşındaki Aytaç Yalman'ın corona virüsü nedeniyle hayatını kaybetti.
YAŞLARI
89 yaş
61 yaş
85 yaş
79 yaş (Kara Kuvvetleri eski Komutanı Aytaç Yalman)
44 yaş
69 yaş
Coronadan 33 yaşında ölen Dilek Tahtalı hastalığı var mıydı?
Coronavirüse yakalanan Dilek Tahtalı isimli gençten kötü haber geldi. Genç kadın hastalıkla mücadele ettikten sonra hayatını kaybetti. Tahtalı virüsün yol açtığı semptomları Twitter hesabından 'Bir düş artık ateş, bir bırak yakamı yeter' diyerek paylaşmıştı. Bu gelişmenin ardından Dilek Tahtalı hastalığı var mıydı sorusuna yanıt aranıyor.
DİLEK TAHTALI KİMDİR?
İstanbul'da özel bir hastanede kayıt görevlisi olarak çalışan Tahtalı, yüksek ateş ve halsizlik şikâyetiyle Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alındı.
Çocukluktan itibaren romatizmal hastalığı olan ve ilaç kullanan Dilek'in durumu önceki gün ağırlaştı. Genç kadın tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. CHP 24'üncü dönem Amasya Milletvekili Ramis Topal'ın yeğeni olan Dilek Tahtalı, Amasya'da toprağa verildi.
Tahtalı 18 gün önce sosyal medyadan şu paylaşımları yapmıştı:
"Bir düş artık ateş, bir bırak yakamı yeter! Dakikada bir sirkeli aspirinli su kürü, ılık duş, buz gibi havada balkona çıkmaktan bayılacağım", "Burun tıkanıklığı, aşırı geniz akıntısı, baş ağrısı, halsizlik, gün sonu başlayıp gece uyutmayan kriz halinde gelen öksürük nöbetleri..."
DİLEK TAHTALI HASTALIĞI VAR MIYDI?
Eski CHP Amasya Milletvekili Ramiz Topal, 33 yaşında vefat eden yeğeninin epikriz raporunda "CovId-19" tanısının yazılı olduğunu söyledi. Topal, çocukluktan romatizmal hastalığı olan ve ilaç kullanan yeğeninin özel bir hastenenin hasta kabul bölümünde kayıt görevlisi olarak çalıştığını, 10 Mart'ta ağır grip rahatsızlığı görüldüğünü belirtti. O tarihten itibaren yoğun bakıma aldırmak için birkaç hastane dolaşmak zorunda kaldıklarını vurgulayan Topal, merhumenin karantinada olan anne ve babasının testinde CovId-19'a rastlanmadığını, durumlarının iyi olduğunu, karantina sürelerinin bugün dolacağını bildirdi. Topal, Amasya'daki defin işleminde özel bir yöntem veya kimyasal kullanılmadığını, muhtemelen cenazenin yalıtımlı poşete konulduğunu söyledi.
KORONAVİRÜS VAKALARINDA SINIRA YAKLAŞILDI
Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan ve birçok ülkeye yayılan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünya genelinde bulaştığı kişi sayısı 471 bini aştı.
Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesi, dünya genelinde yeni tip koronavirüs vaka sayısını 471 bin 821 olarak bildirdi.
Sitedeki verilere göre, Kovid-19 nedeniyle toplam 21 bin 297 kişi öldü ve 114 bin 711 kişi iyileşti.
Kovid-19 nedeniyle Çin ana karasında 3 bin 287, Hong Kong'da 4, İtalya'da 7 bin 503, İspanya'da 3 bin 647, İran'da 2 bin 77, Fransa'da 1331, ABD'de 1032, İngiltere'de 465, Hollanda'da 356, Almanya'da 206, Belçika'da 178, İsviçre'de 153, Güney Kore'de 131, İsveç'te 62, Brezilya'da 59, Türkiye'de 59, Endonezya'da 58, Japonya'da 55, Filipinler'de 38, Portekiz'de 43, Danimarka'da 34, Avusturya'da 31, Ekvador'da 29, Irak'ta 29, Kanada'da 36, San Marino'da 21, Mısır'da 21, Yunanistan'da 22, Cezayir'de 21, Malezya'da 20, Romanya'da 17, Norveç'te 14, Polonya'da 14, Hindistan'da 13, Avustralya'da 12, Macaristan'da 10, Dominik Cumhuriyeti'nde 10, İrlanda'da 9, Peru'da 9, Lüksemburg'da 8, Pakistan'da 8, Panama'da 8, Arjantin'de 8, Çekya'da 6, Lübnan'da 6, Meksika'da 6, Fas'ta 6, Slovenya'da 5, Bangladeş'te 5, Ukrayna'da 5, Tunus'ta 5, İsrail'de 5, Arnavutluk'ta 5, Kolombiya'da 4, Litvanya'da 4, Burkina Faso'da 4, Sırbistan'da 4, Gana'da 4, Bahreyn'de 4, Tayland'da 4, Bulgaristan'da 3, Şili'de 3, Kuzey Makedonya'da 3, Bosna Hersek'te 3, Rusya'da 3, Finlandiya'da 3, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde 3, Paraguay'da 3, Kosta Rika'da 2, Tayvan'da 2, Birleşik Arap Emirlikleri'nde 2, Singapur'da 2, Porto Riko'da 2, Azerbaycan'da 2, Mauritius'ta 2, Afganistan'da 2, Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde 2, İzlanda'da 2, Suudi Arabistan'da 2, Curaçao, Cayman Adaları, Gabon, Jamaika, Guatemala, Guyana, Karadağ, Guam, Küba, Nijerya, Martinik, Guadeloupe, Moldova, Andorra, Hırvatistan, Estonya, Kamerun, Filistin, Nijer, Trinidad ve Tobago, Zimbabve, Gambiya, Cabo Verde ve Sudan'da birer kişi hayatını kaybetti.
VAKA SAYILARI 1000'DEN FAZLA OLAN ÜLKELER
"Worldometer"deki vaka sayıları 1000'den fazla olan ülkeler ise şöyle sıralandı: "Çin ana karası 81 bin 285, İtalya 74 bin 386, ABD 68 bin 489, İspanya 49 bin 515, Almanya 37 bin 323, İran 27 bin 17, Fransa 25 bin 233, İsviçre 10 bin 897, İngiltere 9 bin 529, Güney Kore 9 bin 241, Hollanda 6 bin 412, Avusturya 5 bin 588, Belçika 4 bin 937, Kanada 3 bin 409, Norveç 3 bin 100, Portekiz 2 bin 995, Avustralya 2 bin 766, Brezilya 2 bin 554, İsveç 2 bin 526, Türkiye 2 bin 433, İsrail 2 bin 369, Japonya 2 bin 19, Malezya 1796, Danimarka 1724, Çekya 1654, İrlanda 1564, Lüksemburg 1333, Ekvador 1211, Şili 1142, Pakistan 1102, Polonya 1051 ve Tayland 1045."
DÜNYA GENELİ
Son verilere göre dünya genelinde vaka sayısı 470 bini geçti. Gün sonuna kadar yeni açıklanacak rakamlarla vakaların 500 bine ulaşacağı tahmin ediliyor. Ölü sayısı ise 21 bini geçti. Virüsten kurtulanların sayısı ise 114 bin oldu.
Koronavirüs, dünya genelinde yayılmaya devam ediyor. İtalya'da hızla yayılan virüs, Avrupa'da da vakaların yükselmesine neden oldu. İtalya'da virüs nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı 7 bin 503'e yükselirken; vaka sayısı da 74 bin 386'ya çıktı. İtalya'daki vaka sayısı, virüsün ortaya çıktığı Çin'e yaklaştı.
İRAN'DA ÖLÜ SAYISI 2 BİN 77'YE YÜKSELDİ
İran Sağlık Bakanlığı Halkla İlişkiler Sorumlusu Kiyanuş Cihanpur, dün düzenlediği basın toplantısında koronavirüs salgınıyla ilgili son 24 saatlik bilançoyu açıkladı. Cihanpur, ülkede salgın nedeniyle ölenlerin sayısının 2 bin 77'ye ulaştığını, virüs teşhisi konulan kişi sayısının ise 27 bin 17'ye çıktığını bildirdi.
ABD'DE ÖLÜ VE VAKA SAYISINDA YÜKSELİŞ
ABD, Çin ve İtalya'dan sonra en çok vakanın görüldüğü ülke oldu. 69 bin 194 vakanın bulunduğu ABD'de, hayatını kaybedenlerin sayısı 1050 olarak açıklandı. ABD, Çin ve İtalya'dan sonra en çok vakanın görüldüğü ülke konumuna geldi.
ORTA AVRUPA'DA VAKA VE ÖLÜ SAYILARINDA YÜKSELİŞ
Virüsün İtalya'da hızla yayılmasının ardından Orta Avrupa'daki vaka sayılarında da yükseliş gözlemlendi. Almanya'da vaka sayısı 37 bin 323'e yükselirken; 206 kişinin hayatını kaybettiği duyuruldu. Öte yandan, Fransa'da 25 bin 600 kişide virüs tespit edildiği ve 1333 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. İspanya'da vaka sayısı 49 bin 515'e ulaşırken; hayatını kaybedenlerin sayısının 3 bin 647'ye çıktığı bildirildi. İngiltere'de ise koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısının 466'ya, vaka sayısının da 9 bin 640'a çıktığı belirtildi.
İSPANYA'DA OHAL UZATILDI
İspanya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında 14 Mart'ta ilan edilen ve 29 Mart'ta sona erecek olağanüstü hal 11 Nisan'a kadar uzatıldı.
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