Marketlerin açılış kapanış saatleri değişti müşteri sınırlaması geldi

YENİ AÇILIŞ KAPANIŞ SAATLERİ

Marketler 09.00 'da açılacak ve en geç 21.00 'da kapanacak.

İçişleri Bakanlığı tarfından gönderilen söz konusu tedbirler, Vali/Kaymakamlar tarafından Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ve diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde gerekli kararların alınarak, marketlere ilişkin kararların il/ilçe belediyeleri ile işbirliği yapılarak, toplu taşıma araçları ile ilgili olanların ise trafik zabıtasının etkin denetimi ve koordinesinde ivedilikle planlanması uygulanacak.

BİM MARKET AÇILIŞ KAPANIŞ SAATLERİ

BİM Marketler Zinciri şubeleri sabah 09.00'da açılıyor ve akşam saat 21.00'de kapanıyor.

Açılış saati: 09:00

Kapanış saati: 21:00

A101 MARKET AÇILIŞ KAPANIŞ SAATLERİ

A101 Marketler Zinciri şubeleri sabah 09.00'da açılıyor ve akşam saat 21.00'de kapanıyor.

Açılış saati: 09:00

Kapanış saati: 21:00