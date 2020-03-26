1-Asgari ücret üzerinden

Patrona sağlanan asgari ücret desteği bu yıl da sürüyor. İşçi sayısına bakılmadan tüm işyerleri için geçerli olan bu destek, 75 lira olarak uygulanıyor. 2019'da 500'den fazla işçi çalıştırılan işyerlerinde işçi başına 150 lira asgari ücret desteği verilmişti.

2-Kadına ayrıcalık

Özel sektörde bu yılın sonuna kadar işe alınan 18-29 yaş arası erkekler ile 18 yaşından büyük kadınlar ve meslek belgesi olan sigortalıların sigorta prim işveren paylarının tamamı devlet tarafından ödeniyor. Ödeme süresi 6 aydan 4 yıla kadar değişiyor ve bu destekler İşsizlik Sigortası Fonu'ndan karşılanıyor. Bu yıl işçi başına ödenecek destek tutarı 603 lira ila 4.525 lira arasında değişiyor.