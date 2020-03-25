Tomakin, "Üreticilerimize hayırlı olsun, paralarını iyi günlerde kullansınlar, milletçe geçirmekte olduğumuz zor günlerde bu paraların üreticilerimize önemli faydası olacağına inanıyorum. Ancak dünyada olduğu gibi ülkemizde de korona virüsü nedeniyle önemli tedbirler alınmıştır. Tedbirlere mutlaka uyalım, vatandaşlarımızın sağlığı her şeyin önündedir. Hiçbir şey, hiçbir para sağlığımızdan önemli değildir. Bankalarda izdiham yapmadan, birbirimizin hakkına riayet ederek, görevlilerin ikazına uyarak paralarımızın bankalardan alalım" uyarısında bulundu.

Tomakin, TC kimlik numarasının son hanesi 0 olanların ödemelerini 20 Mart 2020 Cuma günü itibariyle almaya başladığını, kimlik numarasının son hanesi 2 olanların 27 Mart 2020 Cuma, 4 olanların 3 Nisan 2020 Cuma günü, 6 ve 8 olanların ise 10 Nisan 2020 Cuma günü baka hesaplarından alabileceğini kaydetti.