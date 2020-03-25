Milyonlarca araç sahibini yakından ilgilendiren akaryakıt fiyatlarında yeni bir gelişme yaşandı. Bugün gün içerisinde paylaşılan bilgiye göre gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzinin litre fiyatına 7 kuruş zam yapılacağı öğrenildi. Bu kapsamda araç sahipleri 26 Mart benzin ve mazot fiyatları ne kadar oldu sorusuna yanıt arıyor. İşte güncel akaryakıt fiyatları...
26 MART BENZİN VE MAZOT FİYATLARI NE KADAR OLDU?
Benzinin litre fiyatına bu gece yarısından geçerli olmak üzere 7 kuruş zam yapıldı.
Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından (EPGİS) alınan bilgiye göre, Ankara'da ortalama 5,10 liradan satılan benzinin litre fiyatı 5,17 lira olacak. Benzinin litresi İstanbul'da 5,01 liradan 5,08 liraya, İzmir'de 5,10 liradan 5,17 liraya yükselecek.
MOTORİN FİYATLARI
Ankara'da motorinin litre fiyatı 5,40 lira, motorinin litresi İstanbul'da 5,30 liraya, İzmir'de 5,42 liraya satılıyor.
AKARYAKIT Fİ̇YATLARININ HESAPLANMASI
Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.
Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.
ALTIN 1,600 DOLARIN, PETROL 30 DOLARIN ÜZERİNDE
ABD Senatosu'nda 2.0 trilyon dolarlık yardım paketi üzerinde uzlaşma sağlanınca, altın fiyatı 1,600 doların üzerinde tutunurken, Brent petrolün varil fiyatı yeniden 30 doları aştı.
Goldman Sachs, altının ABD Merkez Bankası'nın (Fed) kararları sonrası "dönüm noktası"nda olduğunu vurguladı ve alım önerisi yaptı. Goldman Sachs Group Inc., Fed'in "açık uçlu" parasal genişlemesinin fonlama streslerini ortadan kaldıracağını ve gelişen piyasa talebindeki düşüşün negatif etkilerini gidereceğine işaret ederek, Aralık 2020 vadeli altın kontratında alım önerdi.
Gelişmeler etkisiyle Türkiye'de akaryakıt fiyatlarını belirlemede ölçüt olarak kullanılan Brent ham petrolün varil fiyatı yüzde 0.89 artışla 30.54 dolara, ABD hafif petrolü de yüzde 1.76 artışla 27.18 dolara yükseldi.
Küresel emtia piyasalarında;
- gümüş, yüzde 1.06 artışla 14.45 dolardan,
- altın, yüzde 0.08 artışla 1,613.56 dolardan,
- bakır, yüzde 5.37 artışla 4,848.00 dolardan,
- platin, yüzde 3.66 artışla 738.78 dolardan ve
- paladyum yüzde 1.13 artışla 1,973.67 dolardan işlem görüyor.
İç piyasada ise gram altın 335 liraya, çeyrek altın 521 liraya, Cumhuriyet altını da 2,142 liraya yükseldi.
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