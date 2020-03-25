Milyonlarca araç sahibini yakından ilgilendiren akaryakıt fiyatlarında yeni bir gelişme yaşandı. Bugün gün içerisinde paylaşılan bilgiye göre gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzinin litre fiyatına 7 kuruş zam yapılacağı öğrenildi. Bu kapsamda araç sahipleri 26 Mart benzin ve mazot fiyatları ne kadar oldu sorusuna yanıt arıyor. İşte güncel akaryakıt fiyatları...

26 MART BENZİN VE MAZOT FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Benzinin litre fiyatına bu gece yarısından geçerli olmak üzere 7 kuruş zam yapıldı.

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından (EPGİS) alınan bilgiye göre, Ankara'da ortalama 5,10 liradan satılan benzinin litre fiyatı 5,17 lira olacak. Benzinin litresi İstanbul'da 5,01 liradan 5,08 liraya, İzmir'de 5,10 liradan 5,17 liraya yükselecek.