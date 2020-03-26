A101 26 Mart aktüel kataloğunda neler var? A101'de bu hafta teknoloji ürünler dikkat çekiyor!

Yüz binlerce kişinin merakla beklediği A101 26 Mart aktüel kataloğu yayınlandı. Türkiye'nin 81 ilinde şubesi bulunan A101'de Perşembe günleri satışa sunulan ürünler vatandaşların merakını cezbediyor. Firma tarafından onlarca ürün şubelerde indirimli olarak satılıyor. A101 aktüel ürünler 26 Mart Perşembe kataloğunda birbirinden hesaplı ürünler dikkat çekiyor. Kataloğda bu hafta da indirimli ürünler yer aldı. Özellikle teknoloji ürünlerinin bol olması dikkat çekti. İşte A101 26 Mart aktüel ürünler kataloğunda yer alan ürünler

A101 26 MART AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞUNDA NELER VAR?

Toshiba 49L2863DAT 49" Full HD Smart Led Tv 2.499 TL

Honor 8S Cep Telefonu 899 TL

HI-LEVEL 43HL660 43" Full HD Smart Led Tv 1.499 TL