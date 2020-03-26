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    • Ekonomi
    • 26.03.2020 16:45
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    • 26.03.2020 16:45
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    A101 26 Mart aktüel kataloğunda neler var? A101'de bu hafta teknoloji ürünler dikkat çekiyor!

    26 Mart Perşembe günü ürünler kataloğu birçok ürün satışa sunuluyor. Her hafta indirimli ürünler satışa çıkaran A101 marketleri bu hafta da aktüel ürünleri de internet sitesi üzerinden açıkladı. Kataloğda Toshiba Smart LED TV, HI-Level Full HD Smart LED TV ve Honor 8S akılı cep telefonu dikkat çekiyor. Peki, A101'de bu hafta indirimli ürünler arasında neler varr? İşte kataloğda yer alan indirimli o ürünler...

    A101 26 Mart aktüel kataloğunda neler var?

    Yüz binlerce kişinin merakla beklediği A101 26 Mart aktüel kataloğu yayınlandı. Türkiye'nin 81 ilinde şubesi bulunan A101'de Perşembe günleri satışa sunulan ürünler vatandaşların merakını cezbediyor. Firma tarafından onlarca ürün şubelerde indirimli olarak satılıyor. A101 aktüel ürünler 26 Mart Perşembe kataloğunda birbirinden hesaplı ürünler dikkat çekiyor. Kataloğda bu hafta da indirimli ürünler yer aldı. Özellikle teknoloji ürünlerinin bol olması dikkat çekti. İşte A101 26 Mart aktüel ürünler kataloğunda yer alan ürünler

    A101 26 MART AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞUNDA NELER VAR?

    Toshiba 49L2863DAT 49" Full HD Smart Led Tv 2.499 TL

    Honor 8S Cep Telefonu 899 TL

    HI-LEVEL 43HL660 43" Full HD Smart Led Tv 1.499 TL

    Çok Fonksiyonlu Kapı Barı 39,95 TL

    Futbol / Voleybol / Basketbol Topu 19,95 TL

    Eliptik Bisiklet 649 TL

    Universal Pilates Seti 39,95 TL

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    Haberler Ekonomi A101 26 Mart aktüel kataloğunda neler var? A101'de bu hafta teknoloji ürünler dikkat çekiyor!
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