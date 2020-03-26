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    • 26.03.2020 19:03
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    Borsada en çok değer kazanan hisseler hangileri? İşte

    'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 2,77 değer kazancıyla 91.527,59 puandan tamamladı. Borsa İstanbul'da, bugün (26 Mart) BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları da belli oldu.

    Borsada en çok değer kazanan hisseler belli oldu

    'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 2,77 değer kazancıyla 91.527,59 puandan tamamladı.

    Borsa İstanbul'da, bugün (26 Mart) BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

    (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
    Çelebi 58,85 53,50 10,00
    İpek Doğal Enerji 7,92 7,20 10,00
    Sasa Polyester 6,60 6,00 10,00
    TAV Havalimanları 17,61 16,01 9,99
    Klimasan Klima 12,45 11,32 9,98
    Eczacıbaşı İlaç 4,85 4,41 9,98
    Pegasus 31,40 28,56 9,94
    Eczacıbaşı Yatırım 11,41 10,38 9,92
    Doğuş Otomotiv 6,78 6,17 9,89
    İndeks Bilgisayar 7,82 7,12 9,83
    Good-Year 3,34 3,08 8,44
    Koza Madencilik 9,81 9,05 8,40
    Erbosan 15,80 14,62 8,07
    Brisa 7,20 6,70 7,46
    Mavi Giyim 36,94 34,38 7,45
    Deva Holding 11,94 11,13 7,28
    Odaş Elektrik 1,33 1,25 6,40
    Türk Telekom 7,00 6,58 6,38
    Net Holding 1,38 1,30 6,15
    Gözde Girişim 2,59 2,44 6,15

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