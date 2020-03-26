Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 2,77 değer kazancıyla 91.527,59 puandan tamamladı.
Borsa İstanbul'da, bugün (26 Mart) BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Çelebi
|58,85
|53,50
|10,00
|İpek Doğal Enerji
|7,92
|7,20
|10,00
|Sasa Polyester
|6,60
|6,00
|10,00
|TAV Havalimanları
|17,61
|16,01
|9,99
|Klimasan Klima
|12,45
|11,32
|9,98
|Eczacıbaşı İlaç
|4,85
|4,41
|9,98
|Pegasus
|31,40
|28,56
|9,94
|Eczacıbaşı Yatırım
|11,41
|10,38
|9,92
|Doğuş Otomotiv
|6,78
|6,17
|9,89
|İndeks Bilgisayar
|7,82
|7,12
|9,83
|Good-Year
|3,34
|3,08
|8,44
|Koza Madencilik
|9,81
|9,05
|8,40
|Erbosan
|15,80
|14,62
|8,07
|Brisa
|7,20
|6,70
|7,46
|Mavi Giyim
|36,94
|34,38
|7,45
|Deva Holding
|11,94
|11,13
|7,28
|Odaş Elektrik
|1,33
|1,25
|6,40
|Türk Telekom
|7,00
|6,58
|6,38
|Net Holding
|1,38
|1,30
|6,15
|Gözde Girişim
|2,59
|2,44
|6,15
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