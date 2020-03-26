Asgari ücret desteğine ilişkin detaylar ve son dakika gelişmeleri vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Bilindiği üzere geçtiğimiz akşam TBMM Genel Kurulu'nda kısa çalışma ödeneği, asgari ücret desteğini içeren maddelere kabul edilmişti. Kanun Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylandı. Düzenlemeye göre, işçilere işverenlere 7 milyar liraya yakın asgari ücret desteği verilecek. Peki, asgari ücret desteği ne kadar oldu? 2020 asgari ücret desteği şartları nedir?

ASGARİ ÜCRET DESTEĞİ MÜJDESİ!

Başkan Erdoğan bu hafta içerisinde yaptığı açıklamada asgari ücret desteği hakkında "Asgari ücretliye toplamda 7 milyar liralık ücret desteği sağlanacak" açıklamasında bulunmuştu. Kısa çalışma ödeneği, asgari ücret desteği, 1 Mart - 30 Haziran döneminde işyeri kiralarının ödenmemesinin tahliye sebebi sayılmaması gibi düzenlemeler içeren kanun Başkan Erdoğan tarafından onaylandı.

Geçtiğimiz günlerde Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, TBMM'de kabul edilen düzenlemeyi Twitter'dan duyurdu. Düzenlemeye göre, işçilere işverenlere 7 milyar liraya yakın asgari ücret desteği verilecek.