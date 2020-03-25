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    • Ekonomi
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    • 25.03.2020 20:58
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    Borsada en çok değer kazanan hisseler hangileri? İşte 25 Mart BIST 100 en çok değer kazanan hisseler

    'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,25 değer kaybıyla 89.063,03 puandan tamamladı. Borsa 'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları da belli oldu.

    Borsada en çok değer kazanan hisseler

    'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,25 değer kaybıyla 89.063,03 puandan tamamladı.

    Borsa 'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

    (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
    Doğuş Otomotiv 6,17 5,61 9,98
    Hektaş 10,25 9,32 9,98
    Eczacıbaşı İlaç 4,41 4,01 9,98
    TAV Havalimanları 16,01 14,56 9,96
    MLP Sağlık 14,81 13,47 9,95
    Pegasus 28,56 25,98 9,93
    Sasa Polyester 6,00 5,46 9,89
    Eczacıbaşı Yatırım 10,38 9,46 9,73
    Logo Yazılım 61,00 55,75 9,42
    Deva Holding 11,13 10,28 8,27
    Klimasan Klima 11,32 10,63 6,49
    Kerevitaş Gıda 2,99 2,82 6,03
    Anadolu Cam 2,68 2,53 5,93
    Çelebi 53,50 50,55 5,84
    Türk Hava Yolları 8,77 8,29 5,79
    İpek Doğal Enerji 7,20 6,83 5,42
    Coca Cola İçecek 37,00 35,10 5,41
    Aygaz 8,40 8,00 5,00
    Koza Madencilik 9,05 8,62 4,99
    Koza Altın 62,40 59,55 4,79

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