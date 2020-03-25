Borsada en çok değer kazanan hisseler hangileri? İşte 25 Mart BIST 100 en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,25 değer kaybıyla 89.063,03 puandan tamamladı.
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Doğuş Otomotiv
|6,17
|5,61
|9,98
|Hektaş
|10,25
|9,32
|9,98
|Eczacıbaşı İlaç
|4,41
|4,01
|9,98
|TAV Havalimanları
|16,01
|14,56
|9,96
|MLP Sağlık
|14,81
|13,47
|9,95
|Pegasus
|28,56
|25,98
|9,93
|Sasa Polyester
|6,00
|5,46
|9,89
|Eczacıbaşı Yatırım
|10,38
|9,46
|9,73
|Logo Yazılım
|61,00
|55,75
|9,42
|Deva Holding
|11,13
|10,28
|8,27
|Klimasan Klima
|11,32
|10,63
|6,49
|Kerevitaş Gıda
|2,99
|2,82
|6,03
|Anadolu Cam
|2,68
|2,53
|5,93
|Çelebi
|53,50
|50,55
|5,84
|Türk Hava Yolları
|8,77
|8,29
|5,79
|İpek Doğal Enerji
|7,20
|6,83
|5,42
|Coca Cola İçecek
|37,00
|35,10
|5,41
|Aygaz
|8,40
|8,00
|5,00
|Koza Madencilik
|9,05
|8,62
|4,99
|Koza Altın
|62,40
|59,55
|4,79
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