27 Mart benzin ve mazot fiyatları kaç TL oldu? Geçtiğimiz haftadan bu yana milyonlarca araç sahibi ilgilendiren akaryakıt fiyatlarında yeni bir gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Özellikle geçen hafta akaryakıt fiyatlarında peş peşe indirimler yapıldı. Bu kapsamda benzin ve mazot fiyatları ne kadar oldu sorusu araç sahipleri tarafından yoğun olarak araştırılıyor. Dün 22 kuruş indirim yapılan benzinin litre fiyatına bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 7 kuruş zam geldi. Peki, 27 Mart benzin ve mazot fiyatları ne kadar oldu? İşte İstanbul, Ankara ve İzmir akaryakıt fiyatları... Benzin günümüz itibariyle dünyadaki en önemli enerjilerden bir tanesidir. Özellikle otomobiller için vazgeçilmez enerjilerden bir tanesi olarak gösterilmektedir.
27 MART BENZİN FİYATLARI NE KADAR OLDU?
Zammın ardından benzinin litre satış fiyatı İstanbul'da ortalama 5,02 liradan 5.09 liraya, Ankara'da 5,11 liradan 5,18 liraya, İzmir'de ise 5,13 liradan 5,20 liraya çıkacak. Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösteriyor.
MOTORİN FİYATLARI
Ankara'da motorinin litre fiyatı 5,40 lira, motorinin litresi İstanbul'da 5,30 liraya, İzmir'de 5,42 liraya satılıyor.
AKARYAKIT FİYATLARININ HESAPLANMASI
Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.
Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.
Brent petrolün varil fiyatı 27 dolara düştü!
Brent petrolün varil fiyatı, uluslararası piyasalarda 27,26 dolardan işlem görüyor.
Dün 28,29 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı, günü 27,39 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varili saat 08.53 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,47 azalışla 27,26 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 24,16 dolardan alıcı buldu.
Fiyatlar güne düşüşle başladı fakat ABD Senatosu'nda onaylanan 2,2 trilyon dolarlık teşvik paketiyle gün içinde küresel petrol fiyatlarının yükselişe geçmesi bekleniyor.
ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta 1,6 milyon varil (yüzde 0,4) artışla 455,4 milyon varile yükseldiğini açıkladı. Piyasa beklentisi stokların 2,77 milyon varil artacağı yönündeydi.
Bu arada yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkileri fiyatları baskılamaya devam ediyor.
Brent petrolde teknik olarak 27,29 ile 27,41 dolar aralığının direnç, 27,17 ile 27,05 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.
KAPALIÇARŞI'DA ALTIN FİYATLARI
Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 334,90 lira oldu. İstanbul Kapalıçarşı'da 334,70 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 334,90 liradan, 2 bin 206 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 2 bin 227 liradan, 304,50 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 308,50 liradan, 2 bin 155 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 2 bin 175 liradan, bin 78 liradan alınan Yarım Ziynet bin 88 liradan ve 539 liradan alınan Çeyrek Ziynet 544 liradan satıldı.
ALTININ KİLOGRAMI 333 BİN LİRAYA YÜKSELDİ
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 333 bin liraya yükseldi.
Altın piyasasında, en düşük 329 bin 800 lira, en yüksek 335 bin 500 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,88 artışla 333 bin liradan tamamladı.
KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 264 milyon 28 bin 436,68 lira, işlem miktarı ise 792 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 269 milyon 302 bin 946,27 lira oldu.
Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Vakıf Katılım Bankası, Halkbank, Has Kıymetli Madenler, Turan Kıymetli Madenler ve Kuveyt Türk Katılım Bankası şeklinde sıralandı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.