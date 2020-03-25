Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 25.03.2020 23:30
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 25.03.2020 23:30
    ABONE OL

    sı karışık seyirle kapandı! 25 Mart New York borsası

    sı, 25 Mart'ta günü karışık seyirle kapadı. Kapanışta, endeksi, 400 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde 2,3 artışla 21.187,29 puana yükseldi. S&P 500 endeksi de yüzde 1,26 artarak 2.478,13 puana çıktı. Nasdaq endeksi ise yüzde 0,45 azalışla 7.384,3 puana geriledi.

    New York borsası karışık seyirle kapandı!

    sı, günü karışık seyirle kapadı.

    Kapanışta, endeksi, 400 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde 2,3 artışla 21.187,29 puana yükseldi.

    S&P 500 endeksi de yüzde 1,26 artarak 2.478,13 puana çıktı. Nasdaq endeksi ise yüzde 0,45 azalışla 7.384,3 puana geriledi.

    TEŞVİK PAKETİNDEKİ ANLAŞMA ETKİLİ OLDU
    Dow Jones ve S&P 500 endekslerindeki yükselişte, Beyaz Saray ve Kongre'nin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkilerine karşı hazırlanan 2 trilyon dolarlık teşvik paketinde anlaşmaya varması etkili oldu.

    kalan karakter 1000

    yorumla

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


    Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
    Haberler Ekonomi New York borsası karışık seyirle kapandı! 25 Mart New York borsası
    Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
    Tüm Ekonomi Haberleri