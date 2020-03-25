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    • Ekonomi
    • 25.03.2020 21:01
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    • 25.03.2020 21:01
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    Gram ve çeyrek altın ne kadar oldu? 25 Mart Çarşamba günü ndaki değişim sürüyor!

    Altın, dolar ve diğer döviz kurlarında koronavirüsünün etkisi aktif bir şekilde görülüyor. nda ise son dakika hareketlilikleri yaşanmaya devam ediyor. Tüm dünyada etkili olan ve mücadele edilmeye çalışılan koronavirüs nedeniyle güvenli liman olarak bilinen altına talep artıyor. Bugün gram ve çeyrek altın fiyatlarında dalgalı seyir devam etti. Dün gram altın tarafında sert yükseliş hareketleri gözlemlenmişti. Peki, gram ve çeyrek altın ne kadar oldu? İşte 24 Mart anlık altın fiyatları...

    Gram ve çeyrek altın ne kadar oldu?

    Çeyrek ve gram altın ne kadar sorusu hakkında piyasalardaki gelişmeleri yakından takip edenler tarafından sorgulanıyor. Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 334,90 lira oldu. Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 333 bin liraya yükseldi. Peki, altın fiyatları ne kadar oldu? İşte altın piyasasında güncel durum

    ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

    KAPALIÇARŞI'DA ALTIN FİYATLARI

    Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 334,90 lira oldu. İstanbul Kapalıçarşı'da 334,70 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 334,90 liradan, 2 bin 206 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 2 bin 227 liradan, 304,50 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 308,50 liradan, 2 bin 155 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 2 bin 175 liradan, bin 78 liradan alınan Yarım Ziynet bin 88 liradan ve 539 liradan alınan Çeyrek Ziynet 544 liradan satıldı.

    ALTININ KİLOGRAMI 333 BİN LİRAYA YÜKSELDİ

    Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 333 bin liraya yükseldi.

    Altın piyasasında, en düşük 329 bin 800 lira, en yüksek 335 bin 500 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,88 artışla 333 bin liradan tamamladı.

    KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 264 milyon 28 bin 436,68 lira, işlem miktarı ise 792 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 269 milyon 302 bin 946,27 lira oldu.

    Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Vakıf Katılım Bankası, Halkbank, Has Kıymetli Madenler, Turan Kıymetli Madenler ve Kuveyt Türk Katılım Bankası şeklinde sıralandı.

    AVRUPA BORSALARI GÜNE ALIŞ AĞIRLIKLI BAŞLADI

    Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 2,2 kazançla 311 puanda, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 2,3 artışla 9.920 puanda seyrediyor.

    İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,3 primle 5.516 puan, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 3,1 değer kazanarak 6.960 puan, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 2 yükselerek 4.326 puan, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 2,4 artarak 17.359 puan oldu.

    Avro/dolar paritesi 1,0820, sterlin/dolar paritesi 1,1870 seviyelerinden işlem görüyor.

    Analistler, İtalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilen yeni vaka sayısının yavaşlaması ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) önceki gün açıkladığı sınırsız tahvil alım programının etkisiyle pay piyasalarının dünün ardından bugüne de alış ağırlıklı seyrettiğini ifade etti.

    Küresel risk iştahına bağlı yükselişin dün açıklanan Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin tarihinin en kötü seviyesine işaret etmesine karşın sürdüğüne dikkati çeken analistler, hem imalat hem de hizmet sektörlerini içeren bileşik PMI verilerinin Avro Bölgesi'nde martta 51,6'dan 31,4'e gerilediğini anımsattı.

    Analistler bugün Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmelerin yanı sıra Almanya'da mart ayı Ifo beklenti endeksi ve ABD'de şubat ayı dayanıklı mal siparişleri verilerinin izleneceğini kaydetti.

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    Haberler Ekonomi Gram ve çeyrek altın ne kadar oldu? 25 Mart Çarşamba günü altın fiyatlarındaki değişim sürüyor!
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