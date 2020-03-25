YKS- LGS 2020 lise ve üniversiteye giriş sınavlarının ertelemesi ve yaz tatilinin erkene alınması açıklaması yapıldı. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk bir son dakika açıklamasında bulundu. Bakan Selçuk yaptığı açıklamada yaz tatilinin erkene alınması ve YKS ile LGS 'nin ertelenip ertelenmeyeceği meselelerine değindi.
Bakan Ziya Selçuk'un açıklamalarından satır başları;
Biz 1 saat önce toplantıya başladık. MEB olarak tartışma fırsatı bulduk. MEB olarak ne tür ihtiyaç içinde olduğumuzu paylaşma fırsatı oldu. Biz MEB olarak pedagojik olarak bakıyoruz. BiziM için öncelik çocuklarımız. Eğitimsel olarak ortaya çıkan ihtiyaçları tespit etmeye çalışıyoruz. MEB uzaktan eğitime başladı ve bu hafta bizim test haftamızdı. Önümüzdeki haftalarda da dolu dolu eğitimlerimizi yapmaya devam edeceğiz.
Eğitimde elbette kayıplar olacaktır. Elbette eksikler olacaktır. Çocuklarımızın her türlü ihtiyacı için tüm senaryolara hazırız. Bu yolculuğu koşuyu yürüteceğiz inşallah.
30 NİSAN'A KADAR UZATILDI
Bilim Kurulu'nun önerisiyle önümüzdeki süreci bir süre daha uzatıyoruz. 30 Nisan tarihi ortak kararla ortaya konuldu. Bizim hazırlığımız olduğu için çalışmalarımızı daha geliştirerek ihtiyaçları karşılayacağız. Zaman zaman kamuoyunu da bilgilendireceğiz. Öncelikle çocuklarımızın sağlığı bakımından anne babalarımızın dikkatli olduğunun farkındayım.
Bakan Koca'nın açıklamalarından satır başları;
Şehir şehir sokak sokak ev ev Türkiye. Ülkemizin bütün insanı, bir virüs dünyayı tehdit ediyor.
Bilim bugün için büyük vaatlerde bulunamıyor.
Bu hastalığa karşı elimizde güçlü bir koz var, yakalanmamak.
Durumu kabullenmemiz zor değil. Corona virüs karşısında biz irade sahibiyiz.
Devlet bu mücadelede yaptırım gücü olan kılavuzdur. Uygulama bize bağlıdır.
Evinize çekilerek önleyebilirsiniz. Bu mücadele devletimiz güçlüdür.
Ülkemin sevgili gençleri sizlere sesleniyorum. İnsan sayısının arttığı her ortam riskin arttığı ortamdır.
Risk altına giriyorsunuz, belki hasta olmuyorsunuz ama öldürücü bir virüsün taşıyıcısı oluyorsunuz.
Hastalığa hatta daha büyük acılara aracılık etmeyin.
Bu günler kendinize yatırım olsun.
Yaşı bana yakın olanlara ve benden büyüklere bir şey söyleyeceğim. Virüs yaş ayrımı yapmıyor, farkında olmadığınız bir hastalığınız varsa virüs onu ortaya çıkaracak tedavi olmadığı kadar zor olacaktır.
Şu sıralar büyüklerimizin ziyaretlerine gitmek sakıncalı, onları korumak zorundayız.
Tedbirlere sıkı sıkıya uyarsak bu özlem uzun sürmeyecek.
Uygulamayı okul tatili olarak görmeyin, çocuklarınızın da böyle anlamalarını önleyin. Derslerinden geri kalmasınlar. Verilen ara uzatılacak.
LGS VE YKS ERTELENECEK Mİ?
Liselere ve Üniversitelere giriş sınavı ile ilgili konuşan Bakan Selçuk, " LGS MEB ile ilgili, YKS ÖSYM ile ilgili. MEB'in ilgisi hangi konulardan sınav yapılacak konusu ile ilgili. Bu konuda da bizim paketimiz hazır. LGS ile ilgili öğrencilerimizin neye ihtiyaçları olduğuna bakıyoruz. Yüz yüze işlenen konular neyse onlardan soru soracağımızı söyleyerek, ki sınav tarihimiz belli olursa -bizim ertelemek gibi bir niyetimiz yok- sınava giren 12. ve 8. sınıf öğrencilerine bir şey söylemek isterim.
Sınav senesinde olmayan öğrenciler MEB'in konularını izliyor. Sınav senesinde olan öğrencilerimiz sınavın içinde çıkması muhtemel konularla ilgili içeriklerle karşılaşacaklar. Bu nedenle EBA'yı takibi ihmal etmesinler." dedi.
ÖSYM ERTELENEN SINAVLAR!
ÖSYM tarafından koronavirüs salgını dolayısıyla sınav tarihleri güncellendi.
Tam 9 sınav ertelenirken, liste şöyle:
- 29 Mart 2020 tarihinde yapılması planlanan 2020 Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavının (2020-MSÜ) 3 Mayıs 2020 tarihinde,
- 4 Nisan 2020 tarihinde yapılması planlanan 2020 Diyanet İşleri Başkanlığı Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavının (2020-DİB-MBSTS) 3 Ekim 2020 tarihinde,
- 12 Nisan 2020 tarihinde yapılması planlanan 2020 Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavının (2020-YDS/1) 17 Mayıs 2020 tarihinde,
- 18 Nisan 2020 tarihinde yapılması planlanan 2020 Elektronik Yabancı Dil Sınavının (2020 e-YDS/4 Farsça) 2 Mayıs 2020 tarihinde,
- 19 Nisan 2020 tarihinde yapılması planlanan 2020 Elektronik Yabancı Dil Sınavının (2020 e-YDS/5 İspanyolca/İtalyanca) 16 Mayıs 2020 tarihinde,
- 26 Nisan 2020 tarihinde yapılması planlanan 2020 Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavının (2020-EKPSS) 20 Eylül 2020 tarihinde,
- 3 Mayıs 2020 tarihinde yapılması planlanan 2020 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavının (2020-ALES/1) 10 Mayıs 2020 tarihinde,
- 16 Mayıs 2020 tarihinde yapılması planlanan 2020 İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İş Yeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavının(2020-İSG/1) 29 Ağustos 2020 tarihinde,
- 20 Eylül 2020 tarihinde yapılması planlanan 2020 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavının (2020-ALES/2) 16 Ağustos 2020 tarihinde yapılmasına karar verilmiştir.
MEB ERTELENEN SINAVLAR
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 25 Nisan'da yapılacak İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı'nın 6 Haziran'a, öğretmen adaylarının katılacağı Adaylık Kaldırma Sınavı'nı ise 5 Temmuz'a ertelendiğini bildirdi.
Bakanlık, nisan ayında yapacağı sınavları erteledi ve sınav takvimini yeniden oluşturdu.
Bakan Selçuk, "25 Nisan'da yurt içi ve yurt dışında uygulanacak olan İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı'nı (İOKBS) 6 Haziran 2020'ye erteledik. Öğretmen adaylarımızın gireceği ve 25 Nisan'da yapacağımız Adaylık Kaldırma Sınavını da 5 Temmuz 2020'ye erteledik" diye konuştu.
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