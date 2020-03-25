Mahkumlara af yasası ile ilgili son dakika haberleri milyonlar tarafından takip ediliyor. AK Parti'nin yürüttüğü infaz yasası Kovid-19 tedbirleri kapsamında hızlandırıldı. Düzenlemeyle terör, kasten öldürme ve özel hayatın gizliliği suçları hariç tüm suçlarda denetimli serbestlik süresi 1 yıldan 3 yıla çıkarılacak. Çalışma yasalaşırsa 100 bine yakın mahkum tahliye olacak. Çalışmanın önemli bölümlerinden biri, ceza infaz kurumlarında geçirilmesi gereken sürenin kısaltılması. Çalışmaya göre, koşullu salıverilme oranı 2/3'ten 1/2'ye indirilecek. Böylelikle, koşullu salıverilme oranı kural olarak 1/2 (yüzde 50) olarak uygulanacak. Yapılan son açıklamada, infaz düzenlemesinin 1 Mart 2020 'den önce işlenen suçlarda geçerli olacağı bildirildi.
TAHLİYE OLACAK MAHKUM SAYISI
Uyuşturucu suçlarının da kapsam içine alınmasıyla birlikte tahliye olması beklenen mahkum sayısı 100 bine çıktı. Yasayla birlikte cezade yüzde 50 indirim yapılacak ve denetim serbestlik 3 yıl olacak.
YÜZDE 50 ORANINDA UYGULANACAK
Çalışmanın önemli bölümlerinden biri, ceza infaz kurumlarında geçirilmesi gereken sürenin kısaltılması. Çalışmaya göre, koşullu salıverilme oranı 2/3'ten 1/2'ye indirilecek. Böylelikle, koşullu salıverilme oranı kural olarak 1/2 (yüzde 50) olarak uygulanacak.
BU SUÇLARI KAPSAMIYOR
Kasten öldürme suçu bakımından 2/3 ve terör suçları ile örgütlü suçlar bakımından 3/4'lük koşullu salıverilme oranında herhangi bir değişiklik yapılmayacak. Mükerrirler (kesinleşmiş cezası varken ikinci kez suç işleyenler) ve buna bağlı cinsel suçlar ile uyuşturucu ticareti suçları bakımından 3/4'lük koşullu salıverilme oranı 2/3'e indirilecek. Denetimli serbestlik süresi ise 1 yıldan 3 yıla çıkarılacak. İnfaz yasasında yapılacak bu değişikliklerle koşullu salıverilme oranı denetimli serbestlik süresinin çıkarılması halinde tahliye olacakların sayısının 80 bine kadar çıkması bekleniyor. Cezaevinde ya da dışarıda 0-6 yaş arası çocuğu bulunan kadınlar ve 70 yaşını geçen hükümlüler için denetimli serbestliğin 4 yıl uygulanmasıyla 2 bine yakın hükümlünün tahliyesi olacağı tahmin ediliyor. Çalışmayla toplam tahliye sayısının 100 bini bulması öngörülüyor. Cezaevinde şu an 300 bin tutuklu ve hükümlü bulunuyor.
HANGİ TARİHTEN ÖNCE İŞLENEN SUÇLAR?
Yapılan son açıklamada, infaz düzenlemesinin 1 Mart 2020 'den önce işlenen suçlarda geçerli olacağı bildirildi.
CEZAEVİ KAPASİTESİ: 235 BİN
HÜKÜMLÜ SAYISI: 257 BİN
TUTUKLU SAYISI: 43 BİN
CEZAEVİNDEKİ TOPLAM KİŞİ SAYI: 300 BİN
UYUŞTURUCU: 65 BİN
HIRSIZLIK: 45 BİN
CİNAYET: 34 BİN
TERÖR: 37 BİN
YAĞMA-GASP: 27 BİN
ÖRGÜTLÜ SUÇLAR: 4 BİN
DİĞER: 89 BİN
TOPLAM: 300 BİN
1 AY CEZAYA BİLE HAPİS
Düzenleme ile kamuoyunda rahatsızlık yaratan ve cezasızlık algısı doğuran konularda önemli bir adım atılacağı ifade ediliyor. Buna göre, erteleme, paraya çevirme ve hükmün açıklanmasının geri bırakılması gibi karar verilmeksizin 1 ay dahi hapis cezası alanların belirli bir süre cezaevine konulması öngörülüyor. Mevcut sistemde 18 ayın altında ceza alan biri cezaevine hiç girmiyordu. Çünkü 18 ay cezanın infazı yani 2/3'ü 1 yıl olarak hesaplanıyordu. Bu sürede denetimli serbestlik kapsamına girdiği için bu kişiler cezaevine hiç girmiyordu.
DENETİMLİ SERBESTLİK DÜZENLENECEK
Yeni düzenleme ile bu sistem son buluyor. 1 yıllık otomatik denetimli serbestlik mekanizması terk ediliyor. 1 ay hapis cezası alan birisinin cezasının infazı 15 gün olacak. Bu sürenin 1/5'i denetimli serbestlikte değerlendirilecek. Yani 1 ay hapis cezası alan bir kişi 12 gün cezaevinde kalacak. Tabi bu süre 3 yılı altında kaldığı için açık cezaevinde geçirilecek.
CEZA İNDİRİMİ KAPIDA
Yeni sisteme göre, mahkemelerce verilen cezaların 2/3'ü yani % 67'si yerine ½'si yani yüzde 50'si cezaevinde geçirilecek. Bu sürenin de 1/5'i denetimli serbestlikte geçirilebilecek. Denetim süresi her koşulda 3 yılın üzerinde olamayacak. Örneğin; mahkemece 10 yıl hapse mahkum edilen bir kişinin cezasının infazı 5 yıl olacak. Bu 5 yılın 4 yılı cezaevinde geçirildikten sonra hükümlü iyi halliyse denetimli serbestlik kapsamında tahliye edilecek. Yani 10 yıl ceza alan bir kişi iyi halli olması durumunda cezaevinde toplamda 4 yıl geçirecek. Mevcut sistemde 10 yıl ceza alan biri 5 yıl 8 ay cezaevinde kalıyordu.
Koşullu salıverilme süresinde yeniden suç işleyen birisinin, kalan koşullu salıverilmesi de yanıyordu. Yani bu kişiler; yeni suçlarından aldıkları cezanın yanı sıra, yeni suçu işledikleri tarihten bihakkın tahliye tarihine kadar olan süreyi aynen cezaevlerinde geçiriliyorlardı. Kamuoyunda "infaz yakma" olarak bilinen bu usul hakkında da önemli bir adım atılıyor. Yeni düzenlemeye göre, koşullu salıverilme süresinde işlenen yeni suç için kanunda öngörülen cezanın bir katı oranında süre için infazın yanmasına karar verilecek. Örneğin; herhangi bir yeni suçtan 1 yıl ceza alan bir hükümlünün, koşullu salıverildiği süreden sadece 2 yılın yanmasına karar verilecek.
GECE VE HAFTA SONU İNFAZ ÇIKACAK
Düzenleme ile alternatif infaz usulleri de güçlendiriliyor. Geceleyin infaz, hafta sonu infaz gibi usullere işlerlik kazandırılacak. Mevcut sistemde 6 aya kadar hapse mahkum edilenlerin cezalarını hafta sonu ya da geceleri çekmelerine imkan tanınıyordu. Ancak 1 yıllık denetim süresi nedeniyle 6 ay ceza alanlar hiç cezaevine girmediği için bu sistem de işlemiyordu. Yeni sistem ile 6 aylık süre 1 yıla çıkarılıyor. Taksirle işlenen bir kapsamında verilen cezalarda ise bu süre 2 yıl olarak belirleniyor. Bu sürenin altında ceza alanlar talepleri halinde cezalarının infazını hafta sonu ya da geceleri cezaevinde girerek, çekebilecek.
EVDE İNFAZ SİSTEMİ GELİYOR
Düzenleme ile konutta infazın kapsamı da genişliyor. Mevcut sistem kadınların 6 ayın altında kalan cezalarının evde infazına imkan tanıyordu. Bu süre 1 yıla çıkarılıyor. 1 yılın altında ceza alan bir kadın hükümlünün cezasının infazı evinde elektronik takip sistemi ile yapılabilecek. Yine eski sistemde 70 yaş üzerindekilerin 1 yılın altında kalan cezalarının evde infazına imkan tanınıyordu. Bu süre şimdi 2 yıla çıkarılıyor. 75 yaş ve üzerindekiler için ise 3 yıl olan süre ise 4 yıla çıkarılıyor. Cezaevinde hayatını yalnız idame ettiremeyeceğine dair Adli Tıp Kurumu tarafından rapor verilen kişiler 3 yıla kadar olan cezalarını konutta infaz edebilecek.
DOĞUM YAPAN KADINLARA ÖZEL DÜZENLEME
Düzenleme ile kamuoyunda çok tartışılan bir konuda daha adım atılıyor. Mevcut sistemde doğum yapan kadınlar, doğumun üzerinden 6 ay geçmeden cezalarını çekmek üzere cezaevine alınmıyordu. Yeni düzenleme ile bu süre 1,5 yıla çıkarılıyor. Yani bir kadın doğum yaptıktan ancak 1,5 yıl sonra cezasını çekmek üzere cezaevine alınabilecek. Doğum yapan kadınların aldıkları ceza 3 yıl ve altında ise bu ceza konutta infaz edilebilecek.
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