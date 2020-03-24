Yıldız yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Bu kanun teklifi ay sonuna kalmaz yasalaşır.75 bin kişi tahliye olur. Ardından bir infaz ertelemesi getirilirse bu sorun büyük oranda çözülür. Ülkeni ve geleceğini düşün virüse karşı alınan tedbirlere uy. Unutma...!. Yaşam hakkı tüm hakların önündedir."

10 MADDEDE DEĞİŞİKLİK OLACAK

Düzenleme, Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun, İnfaz Hakimliği Kanunu ve Türk Ceza Kanunu ile Ceza Muhakemesi Kanunu başta olmak üzere 10 farklı kanunda değişiklik öngörüyor

Koşullu salıverilme oranı yüzde 67'den yüzde 50'ye indiriliyor; ancak terör ve örgütlü suçlar ile kasten öldürme suçu indirim kapsamı dışında tutulacak.

Tekrar eden suçlar, cinsel suçlar ve uyuşturucu ticareti suçlarındaki 4'te 3'lük salıverilme oranı da 3'te 2'ye indiriliyor.

Herkese kesin 1 yıl uygulamak yerine; hükmedilen cezayla orantılı olarak bir düzenleme yapılıyor. Böylelikle, her hükümlünün en az yüzde 40 oranında ceza infaz kurumunda kalması sağlanmış olacak.

Denetimli serbestlik süresi, en az 1 yıldan en az 3 yıla çıkarılıyor.