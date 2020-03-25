EBA ÜCRETSİZ İNTERNET BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

TÜRK TELEKOM'DAN 8 GB FIRSATI

Türk Telekom Teknoloji Genel Müdür Yardımcısı Kıraç, EBA kullanımına sunacakları 3 GB ücretsiz interneti Türk Telekom olarak 5 GB daha artırarak toplamda 8 GB'a çıkardıklarını belirterek, sistem için internet tanımlamalarına başladıklarını bildirdi.

Türk Telekom Teknoloji Genel Müdür Yardımcısı Yusuf Kıraç, yaptığı değerlendirmede, Türkiye'de söz konusu sistemi kullanacak 18 milyon öğrenci bulunduğunu ifade ederek, EBA'nın MEB ile uzun yıllardır üzerinde çalıştıkları bir platform olduğunun altını çizdi.

MEB ile yaptıkları protokol gereği EBA kullanımına sağlayacakları 3 GB ücretsiz interneti, öğrencilerin kullanabilmesi için Türk Telekom olarak 5 GB daha artırarak toplamda 8 GB'a çıkardıklarını vurgulayan Kıraç, "EBA sistemi için internet tanımlamalarına başladık, öğrencilerimiz gönül rahatlığıyla sistemi kullanabilecekler." ifadesini kullandı.

Kıraç, ücretsiz internet kotasının sadece EBA kullanımları için geçerli olduğunu belirterek, öğrencilerin bu süreçte eğitime odaklanmalarını istediklerini aktardı.

Türk Telekom olarak Türkiye'de 40 binin üzerindeki okula erişim altyapısı sağladıklarına işaret eden Kıraç, "İlk defa bu kadar büyüklükte bir uygulama olacak. Hepimiz buna hazırlanıyoruz." diye konuştu.

Türk Telekom aboneleri EBA yazıp 5555'e SMS göndererek başvuru sürecini başlatabilecekler.