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    • 25.03.2020 02:00
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    Son dakika: 'de yayımlandı: 'nın o kredileri üç ay faizsiz olarak ertelendi

    Son dakika haberi! ’de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararına göre; koronavirüs salgınından zarar gören esnaf ve sanatkarların ’ndan 31 Mart 2020 ve öncesinde kullandıkları düşük faizli kredilerinden doğan borçlarından 1 Nisan-30 Haziran 2020 tarihleri arasında vadesi dolacak olan kredi borçları, üç ay faizsiz olarak ertelenecek.

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    Haberler Ekonomi Son dakika: Resmi Gazete'de yayımlandı: Halk Bankası'nın o kredileri üç ay faizsiz olarak ertelendi
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