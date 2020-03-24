



AA muhabirinin, Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) verilerinden derlediği bilgilere göre, Türkiye'de bu tarihte 70 milyon 9 bin 355 litre motorin ve 10 milyon 897 bin 598 litre benzin satışı gerçekleşti.

Bu rakamlar, Türkiye'de bir günde satılan en yüksek akaryakıt miktarı olarak kayıtlara geçti.

Aynı şekilde, 12 Mart'ta da 65 milyon 30 bin 404 litre motorin ve 8 milyon 852 bin 958 litre benzin satıldı.