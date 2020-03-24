Kargolar açık mı, çalışıyor mu? MNG, PTT, Yurtiçi, Aras ve Sürat Kargo saat kaçta açılır, kapanır? Devlet daireleri açık mı, kapalı mı?Koronavirüs vakalarının ülkemizde görülmesiyle birlikte tedbirler artırılmaya devam ediyor. Kargo şubelerinde işi olanların merakla araştırdığı MNG, PTT, Yurtiçi, Aras ve Sürat Kargo çalışma saatlerini sizin için derledik. Aynı zamanda devlet dairelerinin koronavirüs tedbirleri kapsamında kapanıp kapanmayacağına dair bir açıklama gelmedi. Açıklama geldiğinde haberimizin içerisinde yer alacak. Devlet daireleri şu anda normal saatlerinde çalışıyor.
KARGOLAR ÇALIŞIYOR MU?
Kargo şirketleri normal çalışma saatlerinde hizmet vermeye devam ediyor. İşte kargo şirketlerinin çalışma saatleri...
PTT KARGO
08:30 ile 17:00 arası (Öğle arası vermeyen şubelerde 08:30 ile 16:30 arası)
MNG KARGO
Hafta içi: 08.30 ile 18.00 arası
Cumartesi: 08.30 ile 14.00 arası
Pazar: Kapalı
YURTİÇİ KARGO ÇALIŞMA SAATLERİ
Firmadan yapılan açıklama şu şekilde;
Adresimden saat kaça kadar kargo alımı yaptırabilirim?
İş Günü
Kargonuzun adresinizden alınmasını istiyorsanız 14.00' e kadar 444 99 99 Alo Yurtiçi Kargo'yu arayarak bildirebilir ya da 15.30' a kadar şubelerimize haber verebilirsiniz. Birimimiz iş planına göre talebinize dair bilgilendirme yapacaktır. Kargo görevlimiz adresinize gelecek, yetkili belgesini gösterip "Ambar Tesellüm" fişi vererek kargonuzu teslim alacaktır.
Hafta Sonu
Kargonuzun adresinizden alınmasını istiyorsanız 10.30'a kadar 444 99 99 Alo Yurtiçi Kargo'yu arayarak bildirebilir ya da 11.00'e kadar şubelerimize haber verebilirsiniz. Kargo görevlimiz adresinize gelecek, yetkili belgesini gösterip "Ambar Tesellüm" fişi vererek kargonuzu teslim alacaktır.
Cumartesi günleri "VIP Çeyrek Gün ve VIP Şehir içi" hizmeti sunulmamaktadır. Resmi tatil günleri ve Pazar günleri ise şubelerimiz kapalıdır.
Şubelerinize saat kaça kadar kargo teslim edebilirim?
Gönderilerinizi hafta içi 18.00'e ve cumartesi günleri 17.00'ye kadar Türkiye genelindeki 800'den fazla birimimizden size en yakın olanına teslim edebilirsiniz.
Cumartesi günleri "VIP Çeyrek Gün ve VIP Şehir içi" hizmeti sunulmamaktadır. Resmi tatil günleri ve Pazar günleri ise şubelerimiz kapalıdır.
SÜRAT KARGO
Firmadan yapılan açıklama şu şekilde;
Şirket çalışanlarımızın bulunduğu ilin coğrafi konumu ve operasyon el durumuna göre mesai saatleri farklılık gösterebilmektedir.
Doğu illerimizde çalışma saatleri
Hafta İçi: 08:30 – 18:00
Cumartesi: 08:30 – 14:00
Batı illerimizde ise çalışma saatleri şu şekildedir.
Hafta İçi: 09:00 – 18:30
Cumartesi: 09:00 – 14:30
ARAS KARGO ÇALIŞMA SAATLERİ
Firmadan yapılan açıklama şu şekilde;
Adresten alım talebinde bulunmak için gönderiniz olduğun en geç saat 16:30' a kadar Aras Kargo şubelerimize haber verebilir ya da haftaiçi saat 15:30, cumartesi günleri saat 12:00 'a kadar 444 25 52 numaralı Çağrı Merkezimizi arayarak bildirebilirsiniz.
Saat kaça kadar şubenize kargomu teslim edebilirim?
Gönderinizi şubemize siz teslim etmek istiyorsanız hafta içi 17.30 'a kadar Cumartesi günleri ise saat 13.00 'a kadar kargonuzu teslim alabiliyoruz. Pazar günleri hizmet veremiyoruz.
Kargom en erken kaçta teslim edilebilir?
Ertesi sabah erken teslim edilmesi gereken acil gönderileriniz için Aras Günaydın hizmetimizi tercih edebilirisiniz. Sektörde saat taahhütlü tek hizmet olan "Aras Günaydın" hizmetimiz ile şehir içi ve şehirlerarası gönderilerinizi ertesi sabah en geç saat 10:00'a kadar alıcısına teslim ediyor, teslim bilgisini kısa mesajla cep telefonunuza ücretsiz olarak gönderiyoruz. Teslimat süresi 24 saat olan illerimize hizmet veren Aras Günaydın 20 kg/ds'yi aşmayan gönderileriniz için geçerlidir.
KORONAVİRÜS NEDENİYLE DEVLET DAİRELERİ KAPALI MI OLACAK?
Genelgede devlet dairelerinin koronavirüs tedbirleri kapsamında kapanıp kapanmayacağına dair bir açıklama gelmedi. Açıklama geldiğinde haberimizin içerisinde yer alacak. Devlet daireleri şu anda normal saatlerinde çalışıyor.
KAMU PERSONELİ UZAKTAN VEYA DÖNÜŞÜMLÜ ÇALIŞABİLECEK
Başkan Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla "Koronavirüsle Mücadele Kapsamında Kamu Çalışanlarına Yönelik İlave Tedbirler" konulu genelge Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı.
Genelgeye göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının yayılımının en aza indirilmesi amacıyla salgınla mücadeleyi, etkilerinin azaltılmasına yönelik faaliyetleri zafiyete uğratmayacak ve kamu hizmetlerini aksatmayacak şekilde, ihtiyacı karşılayacak kadar asgari sayıda personelin bulundurulması şartıyla çalıştırılma biçimine bakılmaksızın kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlara, uzaktan çalışma, dönüşümlü çalışma gibi esnek çalışma yöntemleri uygulanabilecek.
Buna dair usul ve esaslar, Cumhurbaşkanlığı bağlı, ilgili ve ilişkili kurum ve kuruluşları için üst yönetici, bakanlıklar, bağlı, ilgili ve ilişkili kurum ve kuruluları için bakan, taşra teşkilatları ile mahalli idareler, bağlı kuruluşları ile mahalli idare birlikleri için ilgisine göre vali veya belediye başkanı, diğer kamu kurum ve kuruluşları için üst yönetici tarafından belirlenecek. Bu belirleme yetkisi devredilebilecek.
Dönüşümlü çalışanlar fiilen göreve gelmedikleri süre zarfında idari izinli sayılacak.
Genelge kapsamında esnek çalışma yöntemlerinden faydalanan çalışanlar ile idari izinli sayılanlar bu sürede istihdamlarına esas görevlerini fiilen yerine getirmiş sayılacak.
Uzaktan veya dönüşümlü çalışanlar ile görev yerinde çalışanlar hizmetin yürütülmesi sorumluluğu açısından eşit olacak. Uzaktan veya dönüşümlü çalışanlar ile idari izinli sayılanların mali ve sosyal hak ve yardımları ile diğer özlük hakları saklı kalacak.
İdari izinliler, uzaktan veya dönüşümlü çalışanlar amirlerinin izni dışında görev mahallerinden ayrılamayacak, hizmetine ihtiyaç duyulanlar çağrıldıkları anda görevine dönmek zorunda olacak.
Daha önce, Kovid-19 kapsamında idari izinli sayılanlar, yeni bir karar verilinceye kadar idari izinli sayılmaya devam edecekler. Yıllık veya mazeret izni kullanabilecekleri belirtilen çalışanlar da genelge kapsamında belirlenecek usul ve esaslar dahilinde idari izinli sayılabilecek.
KORONAVİRÜS NEDENİYLE NERELER KAPATILDI?
Yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) yayılmasını engellemek ve vatandaşları korumak amacıyla daha önce bazı umuma açık yerlerin faaliyetlerinin geçici süreliğine durdurulması için illere genelgeler gönderen İçişleri Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ile yapılan değerlendirmeler sonucunda, alınan tedbirlere ilave olarak bir genelge daha gönderdi.
Genelgeyle, yapılan işlem sırasında birçok kez fiziksel temasın olması nedeniyle, berber, güzellik salonu/merkezi, kuaför gibi iş yerlerinin faaliyetleri Cumartesi günü saat 18.00 itibarıyla geçici süreliğine durduruldu.
Bakanlık, söz konusu bu tedbirlere ilişkin vali/kaymakamlar tarafından il/ilçe belediyeleri ile iş birliği içinde ilgili kanun hükümleri çerçevesinde gerekli tedbirlerin ivedilikle planlanması/uygulanması ve kolluk birimleri tarafından konunun takip edilerek uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesini istedi.
Toplu olarak vatandaşları bir arada bulunduğu "Taziye Evleri"nin faaliyetleri de durduruldu.
İçişleri Bakanlığı 81 İl Valiliğine Coronavirüs konulu ek bir genelge daha gönderdi. Genelge ile 81 ilde, tiyatro, sinema, gösteri merkezi, konser salonu, nişan/düğün salonu, çalgılı/müzikli lokanta/kafe, gazino, birahane, taverna, kahvehane, kıraathane, kafeterya, kır bahçesi, nargile salonu, nargile kafe, internet salonu, internet kafe, her türlü oyun salonları, her türlü kapalı çocuk oyun alanları (AVM ve lokanta içindekiler dahil), çay bahçesi, dernek lokalleri, lunapark, yüzme havuzu, hamam, sauna, kaplıca, masaj salonu, SPA ve spor merkezlerinin faaliyetleri geçici bir süreliğine durduruldu.
Çin'in Vuhan kentinde başlayarak tüm Dünyayı tehdit etmeye devam eden ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi olarak nitelendirilen Coronavirüs (Kovid-19) salgınından vatandaşları korumak ve salgının yayılmasını engellemek amacıyla önlemler alınmaya devam ediyor.
Bu kapsamda Sağlık Bakanlığı ile yapılan değerlendirmeler sonucunda; Umuma Açık İstirahat ve Eğlence Yerleri olarak faaliyet yürüten ve vatandaşlarımızın çok yakın bir mesafede bir arada bulunarak hastalığın bulaşma riskini arttıracağı gerekçesiyle; tiyatro, sinema, gösteri merkezi, konser salonu, nişan/düğün salonu, çalgılı/müzikli lokanta/kafe, gazino, birahane, taverna, kahvehane, kıraathane, kafeterya, kır bahçesi, nargile salonu, nargile kafe, internet salonu, internet kafe, her türlü oyun salonları (atari, playstation vb.), her türlü kapalı çocuk oyun alanları (AVM ve lokanta içindekiler dahil), çay bahçesi, dernek lokalleri, lunapark, yüzme havuzu, hamam, sauna, kaplıca, masaj salonu, SPA ve spor merkezlerinin faaliyetleri geçici bir süreliğine durduruldu.
STK'LARIN GENEL KURULLARI, EĞİTİMLERİ VE TOPLANTILARI ERTELENDİ
Sivil Toplum Kuruluşlarının (Dernek, vakıf ) genel kurulları ve Sivil Toplum Kuruluşlarının eğitimler dâhil insanları toplu olarak bir araya getiren her türlü toplantı ve faaliyetleri (icra-i zorunluluk gerektiren yönetim faaliyetleri hariç) geçici olarak ertelendi.
Toplu olarak vatandaşların bir arada bulunduğu "Taziye Evleri"nin faaliyetleri bugün saat 24:00 itibariyle durduruldu.
Bakanlık söz konusu bu tedbirlere ilişkin vali/kaymakamlar tarafından il/ilçe belediyeleri ile işbirliği içinde ilgi Kanun hükümleri çerçevesinde gerekli gerekli tedbirlerin ivedilikle planlanması/uygulanması ve kolluk birimleri tarafından konun takip edilerek uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesini istedi.
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