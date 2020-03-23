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    • Ekonomi
    • 23.03.2020 08:50
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    • 23.03.2020 08:57
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    Araç sahiplerine müjde! ve motorinden sonra 'ye de büyük indirim yolda!

    Koronavirüs etkisi ve toplantısında yaşanan gerginlik fiyatlarını düşüşe geçirdi. Petrol fiyatlarındaki rekor düşüş, ve motorin fiyatlarının da düşmesini sağladı. Benzine 4 motorine de 3 defa gerçekleşen büyük indirim bu sefer de ’ye geliyor. Uzmanlar otogaz fiyatlarında 70 kuruşa varan büyük bir indirimin ortaya çıktığını belirtti. İndirim ile 'da litresi 3,90'dan satılan LPG 3,20'e kadar gerileyecek.

    Araç sahiplerine müjde! LPG'ye büyük indirim yolda!

    ve OPEC dışı bazı ham üreticisi ülkelerin 6 Mart'ta 'nın başkenti Viyana'da düzenledikleri toplantıda üretim kesintisi kararı alamamasının ardından tarihi düşüşler yaşayarak son 4 yılın en düşük seviyelerine gerileyen petrol fiyatlarının iç piyasadaki akaryakıt fiyatlarına yansıması devam ediyor.

    İki hafta içerisinde e 4, motorine ise 3 defa gelen büyük indirimlerin son adresi oldu.

    70 KURUŞ İNDİRİM BEKLENİYOR
    Petrol fiyatlarının 25 doların da altına inmesiyle birlikte LPG fiyatının baz alındığı Cezayir-Sonatrach fiyatlamasında da düşüş olduğunu kaydeden sektör uzmanları yenisafak.com'a yaptıkları açıklamada düşen petrol fiyatları ile ortaya çıkan maliyet düşüşünün LPG fiyatlarında dolarda ve ay sonuna kadar ürün fiyatında aşırı bir değişim olmadığı takdirde 60-70 kuruşluk bir indirim ihtimalini ortaya çıkardığını belirtiyor.

    NİSANIN İLK HAFTASI YANSIYACAK
    Yeni Şafak'ta yer alan habere göre, Akaryakıt fiyatlarındaki gibi indirimin bugünden yarına yapılmayacağını da belirten sektör uzmanları, LPG'de beklenen büyük indirimin ay sonunda gerçekleşeceğini ve nisan ayının ilk haftası pompa fiyatlarına yansıyabileceğine vurgu yapıyor.

    RAKAMLAR DEĞİŞEBİLİR
    Sektör uzmanları otogaz fiyatlarındaki 60-70 kuruşluk büyük indirimin bugünkü gelişmeler ve döviz kurları üzerinden hesaplandığında ortaya çıktığını bu rakamın ilerleyen günlerde değişebileceğinin de altını çiziyor.

    OLASI İNDİRİM SONRASI RAKAMLAR
    Söz konusu indirimin bahsedilen oranlarda gerçekleşmesi halinde 'da litresi 3,90'dan satılan LPG fiyatları 3,20'e kadar gerileyecekken, 'da 3,27 liraya, 'de ise 3,20'e gerileyecek.

    Petrol fiyatlarındaki tarihi düşüşün ardından gerçekleşen 4 büyük indirim ile İstanbul'da benzinin litre fiyatı 5 lira 16 kuruşa, 3 büyük indirim alan motorinin fiyatı ise 5 lira 27 kuruş seviyesine kadar inmiş oldu.

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