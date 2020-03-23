Tarihler duyuruldu! Fındık desteği ne zaman ödenecek? 2020 yılı fındık fiyatları ne kadar oldu?

Fındık üreticileri destek ödemelerinin ne zaman yapılacağını arama motorlarında araştırıyor. Devlet tarafından çiftçilere verilen ödemelerden biri olan fındık destek ödeme tarihi merak ediliyordu. AK Parti Ordu İl Başkanı Halit Tomakin, fındık üreticilerine her yıl ödenen 'alan bazlı destek ödemeleri' hakkında son detayları paylaştı. Peki, fındık desteği ne zaman ödenecek? 2020 yılı fındık fiyatları ne kadar oldu? İşte o tarihler...

FINDIK DESTEK ÖDEMESİ NE ZAMAN YAPILACAK?

AK Parti Ordu İl Başkanı Halit Tomakin, fındık üreticilerine her yıl ödenen 'alan bazlı destek ödemelerinin' başladığını açıkladı. Tomakin, yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 100 milyar liralık ekonomik destek paketi açıklamasından sonra fındık üreticilerine müjdeli haberi verdiğini belirterek, 2019 üretim yılı fındık alan bazlı gelir desteği ödemelerinin 20 Mart Cuma günü itibariyle başladığını duyurdu.