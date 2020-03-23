THY'den biletlere kolay değişim

Türk Hava Yolları (THY) Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı, 21 Mart tarihinden önce yurt dışı, 20 Mart tarihinden önce yurt içi bileti alan vatandaşların bilet değişikliği ya da açığa alma durumunda herhangi bir ek ücret ödemeyeceklerini duyurdu. Aycı, "20 Mart'tan evvel bilet almış vatandaşlarımız hiç merak etmesin, yıl sonuna kadar biletlerini değiştirebilirler. Biletlerinizi kullanma tarihiniz de 28 Şubat 2021. 28 Şubat 2021'e kadar da uçuş yapabilirsiniz. Bilet değişikliği ve ötelemeleri için hiçbir ek ücret ödenmeyecektir. Artı her bilete karşılık gelen 10 euroluk bir değer için 1000 mil veriyoruz size" dedi.
65 YAŞA İADE İMKANI
65 yaş üstü vatandaşlara ilişkin alınan tedbirlere havayolu şirketleri de destek verdi. THY, 65 yaş üstü yolcuları taşımayacağını duyurdu. Pegasus da 65 yaş üstü yolcuların biletlerinin iade ve değişimini ücretsiz yapacağını duyurdu.
65 YAŞA İADE İMKANI
65 yaş üstü vatandaşlara ilişkin alınan tedbirlere havayolu şirketleri de destek verdi. THY, 65 yaş üstü yolcuları taşımayacağını duyurdu. Pegasus da 65 yaş üstü yolcuların biletlerinin iade ve değişimini ücretsiz yapacağını duyurdu.
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