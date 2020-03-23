THY'den biletlere kolay değişim

21 Mart tarihinden önce yurt dışı, 20Mart tarihinden önce yurt içi biletialan vatandaşların bilet değişikliğiya da açığa alma durumunda herhangibir ek ücret ödemeyeceklerini duyurdu.Aycı, "20 Mart'tan evvel bilet almışvatandaşlarımız hiç merak etmesin, yılsonuna kadar biletlerini değiştirebilirler.Biletlerinizi kullanma tarihiniz de. 28 Şubat 2021'e kadarda uçuş yapabilirsiniz. Biletdeğişikliği ve ötelemeleri içinhiçbir ek ücret ödenmeyecektir. Artı herbilete karşılık gelen 10 eurolukbir değer için 1000 milveriyoruz size"dedi.üstü vatandaşlara ilişkin alınan tedbirlere havayolu şirketleri de destek verdi. THY, 65 yaş üstü yolcuları taşımayacağını duyurdu. Pegasus da 65 yaş üstü yolcuların biletlerinin iade ve değişimini ücretsiz yapacağını duyurdu.