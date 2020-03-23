Çin'de ortaya çıkan ve dünyayı etkisi altına alan koronavirüs tedbirleri kapsamında, birçok etkinlik ve toplantı ertelendi. G20 Maliye Bakanları toplantısı da koronavirüs nedeniyle online gerçekleşti.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter hesabı üzerinden G20 Maliye Bakanları toplantısına ilişkin açıklamada bulundu.

Albayrak, "G20 Maliye Bakanları toplantısı koronavirüs nedeniyle online gerçekleşti. İçinde bulunduğumuz olağanüstü koşullarda uluslararası işbirliğinin önemini ve G20 bünyesinde kurulacak mekanizmalar ile uluslararası ticaretin desteklenebileceğini vurguladık." ifadelerine yer verdi.

G20, dünyanın en büyük 19 ekonomisi ABD, Almanya, Arjantin, Avustralya, Brezilya, Çin, Endonezya, Fransa, Güney Afrika, Güney Kore, Hindistan, İngiltere, İtalya, Japonya, Kanada, Meksika, Rusya, Suudi Arabistan ve Türkiye ile Avrupa Birliği Komsiyonu'ndan oluşuyor.