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    • Ekonomi
    • 23.03.2020 18:54
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    • 23.03.2020 19:08
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    Bakan Albayrak Twitter'dan duyurdu: Maliye Bakanları toplantısı koronavirüs nedeniyle online gerçekleşti

    Hazine ve Maliye Bakanı , Twitter hesabı üzerinden Maliye Bakanları toplantısına ilişkin açıklamada bulundu. Albayrak, " koronavirüs nedeniyle online gerçekleşti. İçinde bulunduğumuz olağanüstü koşullarda uluslararası işbirliğinin önemini ve G20 bünyesinde kurulacak mekanizmalar ile uluslararası ticaretin desteklenebileceğini vurguladık." ifadelerine yer verdi.

    G20 Maliye Bakanları ''online'' toplandı

    Çin'de ortaya çıkan ve dünyayı etkisi altına alan koronavirüs tedbirleri kapsamında, birçok etkinlik ve toplantı ertelendi. Maliye Bakanları toplantısı da koronavirüs nedeniyle online gerçekleşti.

    Hazine ve Maliye Bakanı , Twitter hesabı üzerinden na ilişkin açıklamada bulundu.

    Albayrak, "G20 Maliye Bakanları toplantısı koronavirüs nedeniyle online gerçekleşti. İçinde bulunduğumuz olağanüstü koşullarda uluslararası işbirliğinin önemini ve G20 bünyesinde kurulacak mekanizmalar ile uluslararası ticaretin desteklenebileceğini vurguladık." ifadelerine yer verdi.

    G20, dünyanın en büyük 19 ekonomisi ABD, Almanya, Arjantin, Avustralya, Brezilya, Çin, Endonezya, Fransa, Güney Afrika, Güney Kore, Hindistan, İngiltere, İtalya, Japonya, Kanada, Meksika, Rusya, Suudi Arabistan ve Türkiye ile Avrupa Birliği Komsiyonu'ndan oluşuyor.

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