Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 23.03.2020 18:31
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 23.03.2020 18:31
    ABONE OL

    uzatıldı mı? , hangi tarihte yapılacak?

    uzatıldı mı sorusunun yanıtı merak ediliyordu. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak KDV beyanname verme ve ödeme süreleriyle müjdeli haberi vatandaşlarla paylaştı. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak KDV ödeme süreleri hakkındaki detayları vatandaşlara açıkladı ve ödeme tarih bilgisini duyurdu. Peki, , hangi tarihte yapılacak? İşte detaylar...

    KDV ödeme süreleri uzatıldı mı?

    Son dakika haberi... Ülkemizde koronavirüsle ilgili tedbirler artırılmaya devam ediyor. Vatandaşlar bu kapsamda hükümet tarafından atılan adımları yakından takip ediyor. Bu kapsamda KDV ödemelerinin ne zaman yapılacağını merakla araştırılıyor. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak KDV ödeme süreleriyle ilgili müjdeyi verdi.

    KDV ÖDEME SÜRELERİ UZATILDI MI?

    Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Vatandaşlarımızdan gelen talep doğrultusunda; 26 Mart 2020 tarihine kadar verilmesi gereken Katma Değer Vergisi beyanname verme ve ödeme süreleri 24 Nisan, 31 Mart'a kadar verilmesi gereken Ba-Bs formlarının verilme süresi de 30 Nisan gün sonuna kadar uzatılmıştır." ifadelerini kullandı.

    Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak açıklamasına "Ayrıca Belediyelerin aylık vergi payı ödemelerinde borçlarına karşılık yapılan 3 milyar TL'lik 3 aylık (Nisan-Mayıs-Haziran) kesinti yapılmayacaktır. Böylece tüm belediyelere, koronavirüs ile mücadele kapsamında önemli bir kaynak sağlanmış olacak." şeklinde devam etti.

    kalan karakter 1000

    yorumla

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


    Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
    Haberler Ekonomi KDV ödeme süreleri uzatıldı mı? KDV ödemeleri ne zaman, hangi tarihte yapılacak?
    Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
    Tüm Ekonomi Haberleri