Son dakika haberi... Ülkemizde koronavirüsle ilgili tedbirler artırılmaya devam ediyor. Vatandaşlar bu kapsamda hükümet tarafından atılan adımları yakından takip ediyor. Bu kapsamda KDV ödemelerinin ne zaman yapılacağını merakla araştırılıyor. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak KDV ödeme süreleriyle ilgili müjdeyi verdi.

KDV ÖDEME SÜRELERİ UZATILDI MI?

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Vatandaşlarımızdan gelen talep doğrultusunda; 26 Mart 2020 tarihine kadar verilmesi gereken Katma Değer Vergisi beyanname verme ve ödeme süreleri 24 Nisan, 31 Mart'a kadar verilmesi gereken Ba-Bs formlarının verilme süresi de 30 Nisan gün sonuna kadar uzatılmıştır." ifadelerini kullandı.