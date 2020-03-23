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ATM'lerini düzenli olarak dezenfekte ettiğini belirten banka geçici süreliğine günlük para çekme limitini de 3 bin TL'ye çıkardı.

ALBARAKA TÜRK

Mobil ve internet şubelerindeki para transferlerinden ücret alınmayacağını açıklayan banka, ATM'lerdeki günlük limiti 5 bin TL'ye çıkarıp işlem ücreti alınmayacağını duyurdu.

PARA ÇEKME LİMİTİ NEDİR?

Günlük para çekme limiti, bankalar tarafından, banka hesabınızın limitlendirilme kategorilerinden biridir. Günlük olarak ne kadar para çekebileceğinize karar veren bankalar, bu miktar dışındaki çekimler için müşteri hizmetlerini aramanızı ve komisyon dahilinde yükseltmenin mümkün olacağını belirtirler. Örneğin bir banka, banka hesabınız içerisinden günlük maksimum 2000 TL çekebileceğiniz şartını; banka hesabınızı açarken koyduysa ve sizin bir anda 3000 TL çekebilmeniz gerektiyse, bunun için bankanızı aramalı ve ek bir komisyon ödeyerek limitinizi arttırmalısınız. Aksi durumda, 2000 TL ile sınırlı bir günlük limitiniz mevcut olacaktır ve kalan 1000 TL'yi çekmek için bir sonraki günü beklemek durumunda kalırsınız.